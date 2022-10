Un comisar european îl sfidează pe Elon Musk: În UE, pasărea Twitter va zbura după regulile noastre

Printre diversele provocări cu care se confruntă Elon Musk în calitate de nou proprietar al Twitter, una dintre cele mai mari ar putea fi Uniunea Europeană, mai ales dacă va merge mai departe cu multe dintre eforturile sale promise de a restabili libertatea de exprimare pe platformă.

După ce Musk a postat pe Twitter că „pasărea este liberă!”, după achiziționarea Twitter, comisarul UE Thierry Breton l-a avertizat pa acesta scriind la rândul său: „În Europa, pasărea va zbura după regulile noastre [Uniunea Europeană]”.

???? @elonmusk



In Europe, the bird will fly by our ???????? rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal