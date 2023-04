Un cerc uriaș de lumină roșie, care seamănă cu un OZN, surprins deasupra Italiei. Ce este, de fapt, fenomenul ciudat - Foto în articol

O aureolă circulară enormă de lumină roșie, care arată ca un OZN sau ceva din filmele SF, a apărut recent pe cerul nopții deasupra Italiei. Discul bizar a apărut și a dispărut în câteva milisecunde, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor probabil au ratat spectacolul ciudat. Dar o persoană, fotograful Valter Binotto, a reușit să surprindă o fotografie a aureolei luminoase de pe cerul de deasupra orașului Possagno din nordul Italiei, pe 27 martie.

Inelul roșu nu era, de fapt, situat deasupra orașului. Cercul uriaș, care avea în jur de 360 ​​de kilometri în diametru, a clipit deasupra centrului Italiei și a unei părți a Mării Adriatice. A fost doar o perspectivă forțată care a făcut ca inelul să arate ca și cum ar fi atârnat deasupra orașului, scrie Live Science.

Cercul uriaș de lumină roșie este cunoscut ca o „emisie de lumină și perturbații de frecvență foarte joasă din cauza surselor de impuls electromagnetic” sau pe scurt ELVE, conform Spaceweather.com. ELVE-urile sunt un tip rar de perturbații stratosferice/mezosferice care rezultă din electrificarea unei furtuni intense. Inelele roșii sunt create atunci când impulsurile electromagnetice (EMP) emise de fulgere lovesc ionosfera Pământului, partea ionizată a atmosferei superioare care se întinde pe o distanță între 80 și 644 km deasupra solului.

Datorită naturii lor de scurtă durată, ELVE-urile sunt în mod normal vizibile doar pentru sateliții care orbitează Pământul și au fost descoperite în 1990 datorită camerelor de la bordul navetelor spațiale NASA. Noua imagine a lui Binotto este probabil "cea mai bună imagine vreodată a uneia de la sol", potrivit Spaceweather.com.

Binotto crede că ELVE a fost produs de un EMP generat de o furtună mare în apropiere de Ancona, un oraș la aproximativ 280 km sud-est de Possagno. În mod normal, fulgerele nu emit EMP-uri deoarece nu transportă suficient curent. Dar în timpul acestei furtuni, un fulger neobișnuit de puternic, de cel puțin 10 ori mai puternic decât fulgerele obișnuite, a generat probabil unda de șoc electric, care a lovit apoi ionosfera. Atunci când electronii din interiorul EMP lovesc ionosfera, particulele încărcate excită atomii de azot care emit apoi o strălucire roșiatică.

Binotto a fotografiat sute de ELVE și alte tipuri de evenimente luminoase tranzitorii de când a început să le urmărească în 2019, iar aceasta este "una dintre cele mai mari structuri" pe care le-a văzut vreodată, a spus el pentru sursa citată.



Nu este prima dată când fenomene ca acesta sunt fotografiate de pe Pământ. În februarie 2021, un cerc roșu din Hawaii a fost fotografiat alături de jeturi albastre, care sunt fulgere care se îndreaptă în sus, nu în jos. Și în aprilie 2013, inele roșii au fost fotografiate deasupra mai multor fulgere în Nebraska.

