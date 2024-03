Un avion militar rus s-a prăbușit în mare la Sevastopol. Pilotul s-a catapultat / video

O aeronavă militară rusă s-a prăbușit în mare în largul portului Sevastopol din Crimeea, a declarat guvernatorul regiunii instalat de Rusia citat de Sky News.

Pilotul s-a catapultat în siguranță și a fost preluat de salvatori, a spus Mikhail Razvozhayev.

Obiectele civile nu au fost deteriorate. Până la acest moment nu este clar motivul care a stat în spatele prăbușirii avionului.

Anterior, canalele rusești Telegram au raportat că un avion de luptă rusesc Su-35 s-a prăbușit în apropiere de Sevastopol.

Footage of the Su-27 crashing into the sea. pic.twitter.com/IxEyqHPdsl — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) March 28, 2024

⚡️Preliminary reports coming out of occupied Crimea, a Russian Su-34/35 would allegedly be shot down over Sevastopol. pic.twitter.com/veC2TdnDcp — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) March 28, 2024

More from the crashing plane. Definitely a fighter jet, most likely a Su-35. pic.twitter.com/hRz1ukeCO7 — NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) March 28, 2024

