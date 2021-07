Un academician realizează, de patru ani, Academia de Sănătate

Prima emisiune a seriei Academia de Sănătate, realizată de profesorul Irinel Popescu sub egida Academiei de Științe Medicale, a fost difuzată de site-ul DC News, în 31 iulie 2017. De atunci, profesorul Irinel Popescu nu a lipsit în nicio zi de luni, la ora 11.00, de la întâlnirea cu publicul DCNews și DCMedical, iar emisiunea Academia de Sănătate a depășit, astăzi, 200 de ediții.

Profesorul Irinel Popescu continuă astfel, în new-media, ceea ce face de zeci de ani în profesia medicală: servește binele public, adăugând marilor sale realizări din sala de operații un efort susținut de educație medicală, de informare a publicului generalist și a celui medical, care poate afla din cele mai autorizate surse care sunt cele mai eficiente metode de prevenire a îmbolnăvirilor, ce s-a schimbat în terapie, ce teorii au fost validate de comunitatea medicală internațională, ce s-a schimbat, din perspectiva noilor date științifice acumulate de către specialiști, pe plan mondial.

Reputat chirurg și eminent profesor, acad. Irinel Popescu a debutat în 31 iulie 2017 în presa online, din poziția de realizator și moderator al unei dezbateri pe teme medicale, cu o tematică extinsă pe toate specializările medicale de la Boli Infecțioase la Cardiologie și Cardiologie intervențională, de la Chirurgie, la Dermatologie, Diabetologie și Nutriție, Endocrinologie, Gastroenterologie, Hemato-oncologie, Neurologie, Obstetrică-ginecologie, Oncologie, Ortopedie, Pediatrie, Pneumologie, Pediatrie, Transplant, Urologie, Oftalmologie sau ORL, fără a neglija datele importante din Istoria Medicinei, nici, evident, subiectele fierbinți, la zi, cum au fost cele privind Sănătatea Publică, în timpul pandemiei COVID.

De altfel, pe parcursul crizei pandemice, în 2020 și 2021, trebuie remarcat efortul prof. Irinel Popescu de a combate știrile false și dezinformările lansate pentru a submina lupta anti-COVID, numeroasele emisiuni în care a discutat cu zeci de epidemiologi, infecționiști, experți în Sănătate publică, medici de ATI sau farmacologi, pentru a explica publicului cum se poate feri de contaminare, care sunt mecanismele de acțiune ale vaccinurilor sau ale terapiilor medicamentoase folosite în combaterea efectelor virusului.

De-a lungul celor patru ani de la lansare, Academia de Sănătate a avut invitați de marcă, specialiști de renume internațional din România, Republica Moldova, Israel, Franța, Belgia, Japonia sau Statele Unite.

Acad. prof. dr Stanislav Groppa, de la Chișinău, Republica Moldova; prof. dr. Adrian Hotineanu, șeful Clinicii de chirurgie de la Spitalul Republican din Chișinău, Republica Moldova; prof. dr. Reuven Or de la Hadassah University Hospital, din Ierusalim, Israel; dr Sarah Ferber de la Sheba Medical Center din Tel Aviv, Israel; dr Herman Berkovits, medicul personal al fostului premier israelian Benjamin Netanyahu; prof.dr. Francis Delmonico directorul medical al Băncii de Organe din New England (NEOB) și profesor de chirurgie la Facultatea de Medicină a Universității Harvard din Boston, Massachusetts, SUA; prof. dr. Ștefan Constantinescu, noul președinte al Federației Europene a Academiilor de Medicină (FEAM), de la Universitatea Catolică din din Louvain și coordonatorul Unității de cercetare în semnalizare și hematologie moleculară (Signal Transduction and Molecular Hematology) de la Ludwig Institute din Bruxelles, Belgia; dr. Mircea Ivan, profesor la Universitatea Indiana din Indianapolis, SUA, care a contribuit la o descoperire premiată cu Nobel în 2019; dr. Olivia Sgarbură, chirurg la Institutul de Cancer din Montpellier, Franța, alături de marii specialiști din țara noastră au venit la Academia de Sănătate să dezbată cu prof. Irinel Popescu .

Miile de știri realizate pe cele patru platforme ale trustului DCMedia, pornind de la emisiunile Academiei de Sănătate, au fost vizualizate de milioane de cititori, fiind apreciate pentru informația medicală de calitate dar și pentru limbajul accesibil publicului larg, impus de realizatorul emisiunii care a ”tradus”, atunci când a fost nevoie, termenii de specialitate, ca să fie pe înțelesul pacienților fără a distorsiona informația de înaltă ținută academică.

Medicul Irinel Popescu este șeful Centrului pentru boli digestive si transplant hepatic de la Institutul Fundeni și profesor la Facultatea de medicină a Universității Titu Maiorescu.

Acad. Irinel Popescu a introdus transplantul de ficat ca metodă terapeutică în România, începând din 2000. Până în prezent, în program transplant de la Institutul Fundeni au fost efectuate peste 1000 de operații de transplant hepatic, iar prof. Irinel Popescu și echipa sa au contribuit la înființarea programelor de transplant hepatic de la Spitalele Sf. Maria și Sanador, din București, de la Spitalul Republican din Chișinău și de la Spitalul Sf. Spiridon, din Iași. Profesorul Irinel Popescu este autorul mai multor tratate de specialitate şi expert al Consiliului Europei în probleme de transplant. Acad. Irinel Popescu a introdus Chirurgia Robotică în țara noastră, ca specialitate medicală. Activitatea sa științifică este recunoscută pe plan mondial, fiind unul dintre medicii români cu cel mai mare scor ISI, indicator care reflectă valoarea lucrărilor publicate în revistele de specialitate și în tratatele de profil.