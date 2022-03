Ultimul ministru de Finanţe din Afghanistan, şofer de Uber în SUA: Am eşuat. Iar eu am fost parte din eşec

Până vara trecută, Khalid Payenda era ministrul de Finanţe al Afghanistanului şi avea grijă de un buget anual de 6 miliarde de dolari. La şapte luni după ce capitala Kabul a căzut în mâinile talibanilor, Payenda este şofer de Uber în Washington, SUA. Şi mai are grijă de doar câteva sute de dolari, nicidecum de miliarde.

"Dacă fac 50 de curse în două zile, primesc un bonus de 95 dolari", le-a spus el reporterilor de la Washington Post. "Sunt incredibil de recunoscător pentru acest loc de muncă. Înseamnă că nu sunt disperat", a mai spus acesta.

Oficiali de top ai SUA par că au renunţat la Afghanistan, după un proces de 20 de ani de democratizare, iar acum dau vina pe afganii care au părăsit ţara pentru eşec. "Ce s-a întâmplat? Liderii politici ai Afghanistanului au renunţat şi au fugit din ţară. Le-am dat tot ce aveau nevoie. Le-am dat toate şansele să îşi determine singuri viitorul. Ce nu am putut să le dăm a fost voinţa de a lupta pentru acel viitor", spunea Joe Biden în ziua în care mii de afgani se înghesuiau la aeroportul din Kabul pentru a părăsi ţara.

Cine e de vină?

Şi Payenda a dat vina pe afgani, dar şi pe el însuşi. "Nu am avut voinţa colectivă pentru a face reformă, dacă e să fim serioşi. Mă roade! Acum, nu am un loc al meu. Nu aparţin acestui loc, dar nu mai aparţin nici Afghanistanului. E un sentiment de goliciune", a mai declarat el, conform sursei citate.

De ce a plecat din Afghanistan? "Am eşuat. Iar eu am fost parte din eşec"

Payenda a demisionat din funcţia de ministru cu o săptămână înainte ca talibanii să preia controlul în Kabul, după ce preşedintele Ashraf Ghani a avut o reacţie dură la adresa sa ca urmare a neplăţii unei datorii către o companie din Liban.

Acesta a transmis că s-a temut atunci că Ghani l-ar putea aresta, sub pretexte false, aşa că a decis să plece în SUA, unde soţia şi copiii săi plecaseră deja cu câteva zile înainte.

Conform sursei citate, Payenda i-a spus soţiei că acum regretă că a preluat portofoliul de la Finanţe. "Am văzut multe lucruri urâte. Am eşuat! Iar eu am fost parte din acel eşec. E greu când te uiţi la problemele poporului tău şi te simţi responsabil", a concluzionat el.

