El este ministrul taliban de Interne. Și-a arătat pentru prima dată fața în public - FOTO / VIDEO

Ministrul interimar de interne în guvernul islamist de la Kabul, Sirajuddin Haqqani, şi-a arătat pentru prima dată chipul sâmbătă, la o ceremonie oficială. Singura fotografie cunoscută a sa era pe un afiş de căutare al FBI, transmite Agerpres, citând AFP şi Reuters.



Până la preluarea puterii de către talibani în august, Sirajuddin Haqqani a fost atât unul dintre cei trei adjuncţi ai liderului taliban Hibatullah Akhundzada, cât şi şeful puternicei reţele care îi poartă numele. Reţeaua Haqqani este acuzată că a comis unele dintre cele mai violente atacuri comise de talibani în Afganistan în ultimii 20 de ani asupra civililor şi forţelor americane.

Pakistani Ambassador stands in attention when Haqqani Network Chief terrorist and Interior Minister of Taliban Sirajuddin Haqqani leaves. But Haqqani ignores him and walks away. pic.twitter.com/E3Q42Eq13U





Până acum faţa lui Haqqani a fost estompată în imaginile pe care guvernul islamist aflat la putere la Kabul din august anul trecut le-au transmis de la întâlnirile sale oficiale. Până sâmbătă, mass-media nu au fost niciodată autorizate să îl filmeze, iar apariţia sa în public a atras o mulţime de reporteri.



Akhundzada însuşi nu a mai fost văzut în public de când talibanii au preluat puterea, iar unii analişti afgani cred că este posibil să nu mai fie în viaţă. Haqqani a participat şi a ţinut un discurs la ceremonia de absolvire a câtorva sute de poliţişti afgani nou-formaţi la academia din Kabul.



În cadrul evenimentului, Haqqani a declarat că grupul se angajează să respecte acordul de la Doha semnat cu SUA şi că lumea nu se va confrunta cu nicio ameninţare din partea Afganistanului. El a adăugat că talibanii luptă pentru libertatea ţării.



Ceremonia a fost transmisă în direct de posturile de televiziune locale. Instantanee cu Haqqani realizate sâmbătă au fost distribuite pe scară largă pe reţelele de socializare de către oficiali talibani.

#BREAKING: First ever appearance of Haqqani Network Chief Sirajuddin Haqqani revealed by Taliban in Afghanistan. Haqqani has a bounty of $10 Million on his head. Haqqani is the current Interior Minister of Taliban’s Islamic Emirate. Haqqani face wasn’t shown in public till date. pic.twitter.com/4BT2qmgAg5