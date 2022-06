Ultimatum pentru o zodie. Atenționare pentru Berbec, Balanță, Rac și Capricorn. ”Doare și fizic, și emoțional” - Video

Săptămâna 20-26 iunie începe cu un sextil între Mercur și Jupiter, anunță astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu. ”Dacă ai căutat o zi în care să-ți manifești o idee, în care să povestești un plan, în care să cauți alte idei, astfel încât proiectul tău să iasă, mâine (luni, 20 iunie n.r) este acea zi, pentru că Mercur este în Gemeni și face acest sextil cu Jupiter în Berbec. Ești susținut, cu cât vei spune mai mult ceea ce vrei, cu atât vei găsi mai mult sprijin din partea celorlalți. Ideile tale vor prinde contur doar dacă le spui cu îndrăzneală, cu mult curaj, cu încredere.” transmite astrologul.

Careu Ceres - Chiron

Acesta este aspectul bun, dar tot mâine, 20 iunie, avem un careu între Ceres și Chiron. ”Ceres are legătură cu modul în care ne hrănim o relație, dar are legătură și cu pierderea. (...) Ceres are legătură și cu furia și cu doliul, având foarte multe înțelesuri. (...) Chiron are legătură cu o rană a noastră. Acum, Chiron este în Berbec, iar Ceres este în Rac. Când acestea două fac un careu - un aspect tensionat, negativ- creează o tensiune interioară.” atenționează Daniela Simulescu. ”Chiron doare și fizic și emoțional, iar Ceres de preocupă mai mult decât trebuie” mai spune astrologul. Primii vizați sunt cei cu marcaj cardinal în astrogramă: Berbec, Balanță, Rac și Capricorn, care vor simți o frică excesivă.

Senzație de ultimatum pentru Berbeci

Pentru nativii Berbec, pentru intervalul 20 - 26 iunie 2022, astrologul Daniela Simulescu spune că ”încep săptămâna în forță”. Luna, Marte și Jupiter vor tranzita semnul nativilor Berbec: ”La începutul săptămânii, s-ar putea să ai o senzație de ultimatum, să te simți că ești între două situații și că trebuie neapărat să iei o decizie, să faci ceva, să te arunci într-o zonă. Poți să o faci sau nu, depinde de la caz la caz”.

Pe de altă parte, cu Venus în casa a treia, ”vei fi foarte bun pe tot ce înseamnă comunicare, vei reuși să vinzi, să convingi, să-ți găsești cuvintele potrivite, să atragi resursele celorlalți, fie că e vorba de timp, de bani or de alte avantaje”. ”Cu Soarele în casa a patra, ți-ar fi benefic să te plimbi, să te distrezi, dar nu neglija rutina ta zilnică, cât stai acasă, cum stai acasă, cât mănânci, cum mănânci, cum dormi, cum te simți bine. Poate pentru mulți începe o perioadă bună pentru schimbări prin casă. Cu Jupiter și cu Marte în semnul vostru, dacă până-n octombrie nu se întâmplă nimic bun în viața voastră, dacă voi nu faceți ceva, gândiți-vă că aspectele astea nu mai vin, iar cu Marte în semnul vostru până în 5 iulie, dacă spuneți că nu simțiți niciun beneficiu, creați-l, inventați-l, nașteți, găsiți ceva să vă bucurați de viață și de cine sunteți voi” le-a mai spus astrologul Daniela Simulescu nativilor Berbec.

Din 21 iunie, intrăm în semnul Racului.

Ne îndepărtăm de energia interactivă și glumeață a Gemenilor, căutând confortul casei și atașamentele care să ne facă să ne simțim mai puțin vulnerabili. Astrologul Daniela Simulescu vine cu vești pentru toate zodiile.

Din 21 iunie, intrăm în semnul Racului.

Ne îndepărtăm de energia interactivă și glumeață a Gemenilor, căutând confortul casei și atașamentele care să ne facă să ne simțim mai puțin vulnerabili.

