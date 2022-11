UE a organizat prima petrecere virtuală în metaverse de 387.000 de euro. Câți participanți au fost

Doar cinci persoane s-au prezentat marți seară la o petrecere găzduită de departamentul de Ajutor Extern al Comisiei Europene în metavers, pentru a-i face pe tineri entuziasmați de UE, scrie Politico.

Corespondentul Devex, Vince Chadwick, a scris pe Twitter că, în cele din urmă, el a fost singurul invitat rămas la petrecere, după ”conversațiile inițiale nedumerite cu alți aproximativ cinci oameni care au apărut”.

Se pare că doar câteva dintre cele 44 de persoane cărora le-a plăcut trailerul oficial au fost suficient de intrigate de avatarurile care dansau pe muzică house pe o insulă tropicală pentru a se alătura petrecerii.

Departamentul de Ajutor Extern al Comisiei a cheltuit un total de 387.000 EUR pentru a dezvolta o platformă metaverse care să-și promoveze inițiativa Global Gateway, a raportat Devex. Sub această umbrelă, Comisia urmărește să aloce 300 de miliarde EUR până în 2027 pentru a construi noi infrastructuri în țările în curs de dezvoltare.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat pentru Devex că scopul postării promoționale a fost de a ”crește gradul de conștientizare a ceea ce face UE pe scena mondială” în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani găsiți ”în primul rând pe TikTok și Instagram”, care sunt ”neutri în ceea ce privește UE".

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL