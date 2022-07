UE a aprobat Legea Serviciilor Digitale. Ce schimbări majore aduce aceasta în domeniul navigării pe Internet

Cu o mare majoritate, Consiliul Uniunii Europene a aprobat Digital Markets Act, care va contribui la reducerea puterii marilor giganți ai lumii tehnologiei.

După cum a explicat Andreas Schwab, un europarlamentar german PPE, utilizatorii care cumpără un telefon nou sau un computer nou vor avea de ales ce browser doresc să folosească.

”Vor avea capacitatea de a determina ce asistent virtual să folosească pentru a avea o alegere mai largă. Aceștia vor putea opta pentru motoare de căutare mai mici sau vor putea alege pe cele existente. Toate acestea vor face piețele mai bune și mai inovatoare”, a declarat Andreas Schwab.

În ciuda unor critici, europarlamentarul Andreas Schwab a subliniat că regulile vor proteja cetățenii din întreaga lume: "Am investit multă energie în a face aceste reguli fiabile, proporționale și bazate pe principiul legalității. Ceea ce apărăm în cele din urmă aici este concurența și o apărăm nu numai pentru europeni, ci și pentru americani și restul lumii."

