Ucraina, noi detalii despre nava Yamal, care a fost lovită sâmbătă noaptea / foto

Ucraina a susținut că a lovit o navă rusească în apropierea peninsulei ocupate Crimeea în timpul atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când mai multe rachete Storm Shadow au vizat obiective militare.

Într-o actualizare a unității de informații pentru ministerul ucrainean al apărării, oficialii au spus că nava Yamal a fost lovită.

„Conform informațiilor militare ucrainene, natura avariei aduse navei Yamal este critică: o gaură în puntea superioară a făcut ca aceasta să se rostogolească spre tribord”, a adăugat acesta.

„Ocupanții pompează continuu apă din nava avariată, care a luat parte la anexarea Crimeei”, a mai transmis Kievul.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Ukrainian GUR clarified the situation about the attack on one of the Ropucha-class landing ships. <br><br>It claims that a ship repair plant in Sevastopol was attacked, where, among other things, the Project 775 Ropucha-class landing ship Yamal was moored. According to them the ship… <a href="https://t.co/fOYLZP23Cw">pic.twitter.com/fOYLZP23Cw</a></p>— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) <a href="https://twitter.com/NOELreports/status/1772158079720731059?ref_src=twsrc%5Etfw">March 25, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">The ship Azov was likely hit by a missile, possible damage can be seen with imagery, and a video was geolocated to the strike directly in the line of sight of the ship<br><br>Yamal has damage to the dock but not the ship. The second satellite image shown is not the ship Yamal but Minsk <a href="https://t.co/A6EYjPdL5Y">pic.twitter.com/A6EYjPdL5Y</a></p>— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) <a href="https://twitter.com/ukraine_map/status/1771981330647064925?ref_src=twsrc%5Etfw">March 24, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

