Ucraina anunță că a lovit navele de desant Yamal și Azov în timpul atacului cu Storm Shadow de noaptea trecută / video

Armata ucraineană a declarat că a lovit două nave mari de debarcare rusești în timpul atacurilor de noaptea trecută asupra peninsulei ocupate Crimeea, scrie Sky News.

Kievul a declarat că a lovit, de asemenea, un centru de comunicații folosit de flota rusă a Mării Negre. Ucraina nu a spus cum a lovit țintele.

Cu toate acestea, un oficial rus din peninsulă a spus că apărarea antiaeriană a doborât peste 10 rachete deasupra portului Sevastopol.

„Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit cu succes navele mari de debarcare Azov și Yamal, un centru de comunicații și, de asemenea, mai multe facilități de infrastructură ale flotei ruse de la Marea Neagră în Crimeea ocupată temporar”, a declarat armata ucraineană.

Mikhail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului instalat de Rusia, a declarat pe Telegram că infrastructura de transport, inclusiv ambarcațiunile de pasageri, a fost parțial avariată.

„Din cele șase bărci, cinci aveau geamurile sparte”, a spus el.

Trei autobuze de pasageri, 13 autobuze școlare și un troleibuz se numără printre vehiculele care au fost avariate, a adăugat el. Sky News nu poate verifica rapoartele.

