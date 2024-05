Mii de protestari pro-palestinieni cer, la Madrid, încetarea focului în Fâșia Gaza

Mii de persoane, purtând pancarte și bannere în sprijinul palestinienilor, au mărșăluit sâmbătă la Madrid pentru a cere încetarea focului în Fâșia Gaza, dar și ruperea relațiilor între Spania și Israel, relatează AFP, scrie Agerpres.

Manifestația, la care au participat aproximativ 4.000 de persoane, potrivit autorităților, a fost organizată la apelul a circa 30 de organizații înainte de marcarea a 76 de ani de la Nakba (”catastrofă” în arabă), care reprezintă pentru palestinieni exodul a 760.000 de persoane în timpul războiului din 1948 după crearea statului Israel.

Global pro-Palestine protests persist and grow larger daily, images emerging from demonstrations in Madrid, Athens, and Tokyo, demanding a ceasefire and condemning the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/Y7QL21539I