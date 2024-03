Ploaie de rachete Storm Shadow în Crimeea. Update: Explozii puternice în Sevastopol și pe aerodromul Belbek / Podul Kerci a fost închis / video

Update 4:

Pagina de X OSINTtechnical raportează că a fost lovit „Centrul de informare și calcul al flotei ruse de la Marea Neagră (Sevastopol)”. Informația nu este verificată în acest moment.

Update 3:

Alarma aeriană s-ar fi oprit în Crimeea.

Update 2:

Sistemele rusești de apărare aeriană au doborât sâmbătă peste 10 rachete deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat guvernatorul regional instalat de Rusia pe aplicația de mesagerie Telegram, potrivit Retures.

„Armata noastră respinge un atac masiv asupra Sevastopolului”, a declarat guvernatorul Mihail Razvozhayev. Informațiile preliminare au arătat că peste 10 rachete au fost doborâte, a spus el. O femeie a fost rănită și infrastructura a fost avariată, inclusiv o clădire de birouri și o conductă de gaz, a adăugat el.

Update:

Podul Kerci, care leagă teritoriul Federației Ruse de peninsula Crimeea, a fost închis în jurul orei 22:00.

Știrea inițială:

Pe paginile de X familiarizate cu războiul din Ucraina, dar și pe contul lui Anton Gerashchenko, fost Prim-viceministru al Afacerilor Interne din Ucraina, au fost postate clipuri video cu mai multe atacuri cu rachete Storm Shadow care au avut loc în această seară în peninsula ocupată Crimeea.

Reuters îl citează pe guvernatorul regiunii care spune că forțele Kremlinului au doborât peste 10 rachete.

Au fost raportate explozii pe cerul deasupra Sevastopolului! La Simferopol se pare că există un incendiu în apropierea aeroportului, iar în zona zona Balaclava, geamurile s-au zguduit puternic.

„Explozii la Sevastopol. Sirenele de raid aerian sună în oraș. Podul Kerci a fost închis pentru trafic.

„Mai multe ținte aeriene au fost doborâte la Sevastopol”, a spus așa-numitul „guvernator” Razvozhayev.

Canalele de Telegram din Crimeea raportează lovituri în cartierul general al Brigăzii 810 Infanterie Navală.

Presa locală raportează, de asemenea, lovituri asupra navelor din Sevastopol. Nu există informații oficiale momentan“, a scris Anton Gerashchenko.

Pe alte pagini de X se precizează că există explozii în apropierea aerodromului militar Belbek și în alte zone, iar centrul Sevastopolului este în flăcări.

Explosions ???? in the sky over Sevastopol tonight! In Simferopol, something is burning strongly near the airport, in addition very strong explosion in the Balaclava area, the windows shook according to reports. pic.twitter.com/OWC6JRm3cy