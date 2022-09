'U' Cluj - U Craiova 1948, derby de tradiție în Superliga / Rezultat la pauză

La pauză, scorul este 1-1!

Meciul ar fi trebuit să se joace pe Cluj Arena, însă Universitatea Cluj a primit recent o suspendare de două etape.

Universitatea Cluj se clasează pe locul 14 în Liga 1. Echipa preluată recent de Eugen Neagoe vine după o înfrângere pe terenul lui Rapid, scor 1-0.

De cealaltă parte, FCU Craiova 1948 a învins-o etapa trecută pe Sepsi OSK cu 1-0 și se află pe locul 11.

După 11 ani și 5 luni, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se reîntâlnesc din nou în Liga 1

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova au disputat 60 de meciuri în cele 30 de sezoane de confruntări directe în prima liga a fotbalului românesc. Bilanțul este favorabil echipei din Craiova. Au fost 16 victorii pentru “U” Cluj, 13 remize, 31 de victorii pentru Universitatea Craiova.

Primul meci dintre cele două formații studențești a avut loc acum 58 de ani, atunci când ambele echipe se numeau Știința. Acum 58 de ani, s-a consemnat cea mai clară victorie a Universității Cluj în partidele cu Universitatea Craiova, scor 5-0.

FC Universitatea Cluj s-a ales cu terenul suspendat două etape după meciul cu Sepsi OSK

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal a decis, în şedinţa sa de miercuri, sancţionarea clubului AS FC Universitatea Cluj cu interzicerea organizării jocurilor pe propriul stadion pentru două meciuri şi o penalitate sportivă de 25.000 de lei.



Sancţiunile vin ca urmare a incidentelor de la meciul cu ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din etapa a şasea (1-0 pentru Sepsi, pe Cluj Arena). În prima repriză (min. 26), arbitrul Sebastian Colţescu a întrerupt jocul aproape zece minute şi a trimis echipele la vestiare din cauza manifestărilor xenofobe ale suporterilor gazdă.



Clubul FC U Craiova 1948 a fost amendat cu suma de 15.000 de lei pentru incidentele de la partida cu Petrolul Ploieşti.



U Craiova 1948 vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art.82/83.2.d) din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948, cu penalitate sportivă de 15.000 lei. În temeiul art.82/83.2.f) din RD cu aplicarea art.12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948 cu avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul U Craiova 1948, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 15.000 lei, se arată în comunicat.



Clubul Rapid Bucureşti a fost amendat, la rândul său, cu 7.500 de lei, din cauza incidentelor de la meciul cu UTA.



FC Rapid 1923 vs. AFC UTA Arad - Incidente - În temeiul art.82/83.2.b) din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923, cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.83.2.c/45.1 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923, cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 7.500 lei, se arată în hotărârea Comisiei de Disciplină.



În urma incidentelor de la partida dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani, în care au fost eliminaţi mai mulţi oficiali ai celor două echipe, s-au dictat următoarele sancţiuni: Emil Pieleanu, Cosmin Munteanu (Universitatea Craiova) şi Stelian Isac (FC Botoşani) au fost suspendaţi fiecare o lună şi amendaţi cu câte 6.800 de lei.



Fotbalistul Sekou Sidibe (FC U Craiova 1948), eliminat în meciul cu ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (1-0), a primit o suspendare pentru un joc şi a fost amendat cu 740 de lei.

