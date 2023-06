Twitter îşi schimbă numele. Musk a confirmat

Reţeaua de socializare Twitter îşi va schimba denumire în "X", potrivit ultimelor declaraţii ale antreprenorului american Elon Musk. „Este adevărat” a scris Muskpe contul personal de Twitter. Schimbarea se va produce odată cu extinderea pe viitor a funcționalității celebrei aplicaţii.

Reamintim că în primăvara acestui an Twitter, care deține rețeaua socială cu același nume, a încetat de fapt să mai existe independent după fuziunea cu X Corp, deținut de Elon Musk. Potrivit deciziei Tribunalului Districtual din Florida fuziunea a avut loc, realmente, pe 4 aprilie.

În octombrie 2022, Musk a încheiat o afacere de 44 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Twitter, care deține rețeaua socială cu același nume. La scurt timp, acesta a concediat un număr deloc neglijabil de directori, inclusiv CEO-ul Parag Agrawal și CFO Ned Segal. După cum o arată şi documentele postate în baza de date a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, Musk a dizolvat și consiliul de administrație și a devenit singurul șef al companiei.

In a few weeks, X/Twitter will start paying creators for ads served in their replies. First block payment totals $5M.



Note, the creator must be verified and only ads served to verified users count.