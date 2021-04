Turist blocat în zăpadă, salvat cu intervenția elicopterului Salvamont. Are ligamentele unui genunchi rupte

"Am avut un apel la ora 1.25 azi-noapte, echipajul AERO Târgu Mureș a plecat către Călțun, concomitent, avem și salvamontiști care se deplasează către locul intervenției, dar acum câteva minute am primit confirmarea că pacientul este la bord și urmează să-l ducă la spital, la Sibiu. Are ligamentele unui genunchi rupte, din cauză că i s-a înfundat piciorul în zăpadă și a căzut în față, având rucsac greu în spate. În felul acesta, nu s-a mai putut deplasa.", a declarat Ion Sănduloiu, șef Salvamont Argeș, la Antena 3.