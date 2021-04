Turismul din Cluj-Napoca a scăzut cu 63%. S-a ajuns la nivelul din 2003

Pandemia a lovit dur turismul în județul Cluj. Astfel, numărul de turiști înregistrați în 2020 în toate structurile de cazare din județ a fost de puțin peste un sfert de milion de persoane (256.396), un număr atât de redus cum nu s-a mai înregistrat din anul 2010. Scăderea de la un an la altul, adică din 2019 în 2020, a fost de peste 60%, conform cifrelor din baza de date Tempo a Institutului Național de Statisică.

La nivelul orașului Cluj-Napoca, evoluția a fost chiar mai pronunțată, înregistrându-se o scădere de la aproape jumătate de milion de turiști la sub 180.000, echivalentă cu 63%. Precedentul an în care numărul turiștilor înregistrați în oraș a fost sub pragul de 180.000 a fost 2003, scrie stiridecluj.ro.

Cea mai accentuată scădere s-a observat la numărul de turiști din străinătate, care s-a diminuat, la nivel de județ, de la 136.401 de persoane, în 2019, la doar 21.254, în 2020, ceea ce înseamnă un minus de 84%. Cea mai lovită localitate a fost Sâncraiu, o comună cu 1.600 de locuitori și aproape 50 de unități de cazare, frecventată preponderent de turiști din Ungaria, care vin aici pentru tradițiile etno-folclorice ale microregiunii Țara Călatei. Numărul turiștilor care au vizitat acest sat a scăzut de la 6.087, în 2019, la 846, în 2020.