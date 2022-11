Tudorel Toader anunță acțiune în instanță. ”Acest mesaj va fi șters în 3 ore”

”Simplă info! Să ajutăm adevărul să iasă la suprafață! În repetate rânduri, am tot postat despre recursul compensatoriu. Am arătat cum proiectul de lege a fost inițiat de către Guvernul condus de Cioloș, cum, în calitate de ministru, am arătat că MJ nu susține inițiativa legislativă, iar, în controlul de constituționalitate, am susținut neconstituționalitatea legii adoptate.

Cu toate acestea, văzând cum îmi este atribuită responsabilitatea inițierii și susținerii legii recursului compensatorii, în zilele următoare voi depune acțiune în instanță împotriva unuia dintre cei care a dezinformat în mod repetat!

PS: nu merită să spun numele și celui care astăzi a reluat afirmațiile calomnioase! Acest mesaj va fi șters în 3 ore” a scris Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, pe Facebook.

Discuția reapare în spațiul public după informația că bărbatul de 42 de ani, care a răpit și violat două surori minore, de 10 și 12 ani, din Vama Buzăului, fusese eliberat în baza legii recursului compensatoriu. El ispăşea o pedeapsă pentru viol, au precizat, duminică, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

”Autorul a fost eliberat în luna noiembrie 2020, dintr-o condamnare de 10 ani pentru un viol asupra unei minore, beneficiind de legea recursului compensatoriu şi câştigând 522 de zile. În seara de vineri, a preluat victimele cu acordul mamei fără a le mai aduce înapoi, aşa cum ar fi trebuit. A agresat sexual ambele copile prima dată într-o pădure în apropiere de Întorsura Buzăului, ulterior în judeţul Prahova. Nu ştim, deocamdată, ce intenţii avea cu fetele (după agresiune - n.r.)”, a transmis prim-procurorul Claudiu Sandu, citat de Agerpres.

Conform acestuia, bărbatul şi-ar fi recunoscut faptele. Potrivit IPJ Braşov, din cercetările efectuate în cauză a reieşit că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, prin exercitarea de constrângeri fizice şi ameninţări, ar fi forţat, pe rând, minorele să întreţină mai multe raporturi şi acte sexuale, în timp ce se aflau într-o parcare situată pe DN10, între localitatea Întorsura Buzăului şi municipiul Buzău, dar şi în localitatea Valea Nicovani din judeţul Prahova.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Braşov, fiind cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol şi coruperea sexuală a minorilor.

Cele două minore au fost preluate de un reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, fiind instituţionalizate şi internate în regim de urgenţă.

Încă din 2019, Tudorel Toader tot transmite că inițiativa nu-i aparține: ”Prin documente voi demonstra faptul că Legea prinind recursul compensatoriu a fost promovată anterior preluării portofoliului de la MJ, faptul că în procedura parlamentară am dat aviz negativ și faptul că în controlul de constituționalitate am susținut neconstituționalitatea proiectului de lege!” scria el, pe Facebook, acum trei ani.

Recursul compensatoriu, prevăzut în legea 169/2017, a fost abrogat în decembrie 2019, după ce a scos din penitenciare aproximativ 20.000 de deținuți, mulți periculoși. Cu toate acestea, în ciuda abrogării, aceasta a continuat să se aplice pe principiul legii mai favorabile, pentru cei condamnați până în momentul abrogării.

