Tudor Istodor și presiunea resimțită, fiind fiul Maiei Morgenstern și al lui Claudiu Istodor: "Oricât de bun sau prost aș fi, oamenii oricum o să-mi pună o etichetă"

"La început, am avut o problemă cu asta, evident. Scopul meu era să "confirm". În timp, mi-am dat seama că, orice aș face, oricât de bun sau prost aș fi, oamenii oricum o să-mi pună o etichetă, așa că mi-am văzut de treabă, de roluri, și m-am bucurat că am doi părinți pe care îi admir uman și profesional, cu care pot vorbi aplicat despre problemele profesionale, de la care pot primi sfaturi și cu care pot să lucrez și să-mi facă plăcere. Îi iubesc și o să fiu băiatul lor de-acum și pururea!", a spus Tudor Aron Istodor pentru viva.ro.

"Am primit multă iubire și afecțiune"

"Când eram mic și erau ai mei la teatru sau filmări, stăteam cu bunicii din partea mamei în București, și bunica și străbunica din partea tatălui la Timișoara și Maderat. Mă pasiona să fac poze la găini, să îmi spună bunicul povești, să vreau să cresc și eu mare odată! Am primit multă iubire și afecțiune din partea părinților și a bunicilor, și cred că a contat enorm în sensibilitatea mea, în definirea mea ca om. Ai mei au fost aproape de mine, dar niciodată intruziv, mi-au dat sfaturi când le-am cerut și m-au lăsat, chiar m-au îndemnat să aleg singur ce vreau să fac în viață.

Cine este Tudor Istodor

Tudor Aaron Istodor este un actor tânăr, talentat, pasionat de teatru şi film. S-a născut la 24 mai 1984. A absolvit în 2007 Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Facultatea de Teatru, secţia Actorie, la clasa profesorului Ion Cojar, potrivit site-ului teatrul-evreiesc.com.ro.

A jucat roluri în piese scrise de mari dramaturgi - Anton Cehov, George Bernard Shaw, William Shakespeare, Luigi Pirandello, Horace McCoy, David Mamet, Mario Diament. A lucrat sub bagheta regizorală a unor nume ca Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Moshe Yassur, Ryan Whinnem, Eugen Geymant, Zakharia Zalan, Dragoş Galgoţiu, scrie Agerpres.

Dintre rolurile jucate pe scena Teatrului Evreiesc de Stat amintim: Jeff în "Lobby Hero", Rică în "De la Caragiale la Şalom Alehem", Eric Weiss în "Băiatul din Brooklyn", Ross Gardiner în "În vizită la domnul Green", Actorul bun la toate în "Tragedie dentară", Diego Goldstein în "Tangoul final", precizează site-ul teatrul-evreiesc.com.ro.

Din filmografia lui Tudor Istodor amintim: "Fixeur" (2016), "Selfie 69" (2016), "Cadences obstinées" (2014), "Domnişoara Christina" (2013), "Luna verde" (2010), "Cendres et sang / Cenuşă şi sânge" (2009), "Weekend cu mama" (2009), "Târziu" (2008), "Blood and Chocolate / Pasiune şi destin (2007), "Bricostory" (2007), "Interior. Scară de bloc" (2007), "Radu+Ana (2007), "Cu inima îndoită" (2006), "Examen" (2006), "Hârtia va fi albastră" (2006), "Lombarzilor 8 (2006), "Tertium non datur" (2006), "Băieţi buni" (2005).

