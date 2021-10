Tu ghicești cine e în fotografie? Pariu că nu ai idee cine e cavalerul din imagine

Cavalerul din imaginea de mai sus cu zâmbet inocent este acum unul dintre cei mai iubiți actori români.

E vorba despre... Mihai Bendeac. Imaginea a fost publicată de actor pe contul său de Instagram.

Acesta este cunoscut pentru cariera sa de actor, dar și pentru cea de televiziune. Mihai Bendeac a jucat în show-uri precum În Puii Mei, Băieți de Oraș, iComedy, iar în prezent este jurat la iUmor. Pe scena teatrului, Mihai Bendeac a debutat în 1998 în piesa Pălărie, în rolul lui Ahile.

În 2020, Mihai Bendeac a lansat cartea „Jurnalul unui burlac. Conversații cu mama”. Într-un interviu pentru DCNews, a vorbit despre cartea sa.

De ce ”Jurnalul unui burlac - Conversații cu Mama”? De ce ai ales să scrii o carte ”în colaborare” cu mama ta?

Pentru că ea a dat startul prin faptul că a scris un caiet studențesc în care și-a pus pe hârtie niște amintiri. Plecând de la această chestie, m-am gândit că trebuie dezvoltată o carte. Din acel moment, am început să fac o muncă de documentare și am început să am niște conversații cu ea care apar la finalul capitolelor, în baza a ceea ce a scris ea în caietul studențesc și în baza a ceea ce am mai discutat.

Cum va fi structurată cartea?

Cred că sunt 26 capitole. Din acestea, 20 se termină cu o conversație cu maică-mea pe baza temei din capitolul respectiv. Din celelalte șase capitole, patru dintre ele se numesc ”Jurnalul unui burlac” unde sunt detalii care, mă rog... (n.r. - râde).

Pe copertă scrie: ”Ultimul cuvânt îl are mereu... mama”. Ne poți spune despre o astfel de experiență?

În mod evident... au existat. Au fost, mai ales, niște chestii care au ținut de zona profesională. Întotdeauna a fost fricoasă. Cum să spun eu... a avut o protecție uneori aproape exagerată care îi făcea rău în ceea ce mă privește, dar și în ceea ce-l privește pe frate-miu. Atunci a fost cumva speriată de anumite lucruri pe care le-am făcut de-a lungul timpului, eu fiind o fire extrem de rebelă atunci când vine vorba de spațiul public. S-a speriat de foarte multe ori. S-a gândit că anumite lucruri, pe care le-am spus sau pe care le-am făcut, îmi vor face mai mult rău. Astea au fost momentele când nu am ascultat-o pentru că am vrut întotdeauna să fiu, mai degrabă, onest și suferind eventuale repercusiuni decât să mă protejez.