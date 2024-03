Trump a uitat cu cine s-a confruntat în 2020. Credea că Joe Biden s-a confruntat cu Barack Obama și amenință dacă nu câștigă alegerile

Vă întrebați dacă Joe Biden mai are toate facultățile mintale? Iată un exemplu care reliefează ca nici contracandidatul, Donald Trump, nu e mai breaz.

Donald Trump și-a exprimat previziunile și confuziile sale în cadrul unui miting de campanie în Ohio, în timp ce Joe Biden l-a criticat dur pe fostul președinte într-o cină la Washington DC. În timp ce Biden îl ironiza pe Trump, acesta din urmă a făcut gafe verbale și a prezis un 'masacru' pentru țară în cazul unei înfrângeri la alegerile din noiembrie, realtează The Guardian.

Trump, candidatul prezumtiv al Partidului Republican la președinție, a confuzat mulțimea prezentă la Vandalia prin insistența că Biden l-a învins pe 'Barack Hussein Obama' în alegeri naționale care nu au avut loc niciodată.

"Joe Biden won against Barack Hussein Obama."



trump has totally lost it.

Completely gone. pic.twitter.com/wgjp5R2Y1S