Trucuri pentru îngrijirea tenului în sezonul rece. De ce să te dai ziua cu cremă de noapte. Mirela Vescan, exemplul hainelor puse la uscat

Mirela Vescan și Thea Haimovitz au vorbit în cadrul emisiunii Mi-Th influencer despre îngrijirea tenului în sezonul rece, oferind mai multe trucuri în acest sens.

Mirela Vescan: Un prim truc

"Iată un prim truc: să folosim ziua crema de noapte. Este un mega truc. Și voi explica cum explic eu la școală. Când este frig afară cu siguranță toată lumea a experimentat măcar o dată, în copilărie, nu știu, să pună ceva la uscat afară iarna. Pot să fie pantaloni din denim, geci sau o haină din piele, orice alt material, îngheață, că le punem la uscat ude și dacă este ger îngheață, devin casante. Deci poate să fie și blugul cel mai rezistent, dacă dai cu el de pământ se face țăndări. Așa se întâmplă și cu tenul. Mergi pe afară de la metrou până acasă, distanțe relativ scurte, nu trebuie să stai o zi la ski ca să îți înghețe fața. Și intri în casă la cald, deja există șocul termic de la cald la frig, dacă facem greșeala să ne suflăm nasul sau să ne apăsăm pe față apare exact efectul ăla ca sarea, deci dacă am în piele ceva care conține apă, să zicem un fond de ten hidratant sau prea hidratant, sau o cremă de zi care este hidratantă, și este bine că e hidratantă, dar nu când temperaturile sunt sub zero grade, locul ăla pe care îl apăsăm devine casant.

Pe loc poate că nu vedem nimic, dar în timp, adică a doua zi, a treia zi putem să ne așteptăm la o degradare, adică să vedem o zonă înroșită, să se instaleze o cuperoză, să vedem un vas de sânge mai prezent și multe alte iritații, disconfort, deci nu este plăcut. Este bine să folosim produse emoliente, cremoase, așa cum este crema de noapte", a spus Mirela Vescan.

De ce să folosești uleiuri esențiale

"Atunci când ne schimbăm la vremea rece, apoi la vremea caldă, pentru că sunt aceste schimbări de temperatură, și afară, dar și intratul în casă și ieșitul afară, și asta ne pune pielea la o încercare de nu se poate, ajungem să folosim resursele pielii care nu ar trebui folosite ca să țină pielea rezistentă.

De exemplu, pielea conține uleiuri esențiale, iar dacă tu nu ai o piele îngrijită, de exemplu nu folosești uleiuri esențiale, uleiurile esențiale sunt unul dintre trucurile mari ale pielii, ele pot fi folosite în mod constant pentru piele, dar dacă nu ești un utilizator de uleiuri esențiale, poți decide că poți folosi uleiul esențial sub formă de truc atunci când pielea se află în câte o situația mai gravă. Ei bine, în ceea ce privește folosirea uleiurilor esențiale iarna, acesta este un truc, pentru că absolut oricare ar fi starea pielii tale, indiferent de ce creme folosești sau nu folosești, uleiul esențial îl poți folosi pentru piele", a adăugat Thea Haimovitz.

