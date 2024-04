Trofeu Palme d'Or onorific, oferit la Cannes. Un studio legendar va fi premiat

Cofondat de Hayao Miyazaki, legendarul studio de animaţie japonez Ghibli va primi un Palme d'Or onorific la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, care se va desfășura în luna mai, anunță organizatorii festivalului.

Filme emblematice, epice şi poetice, ale studioului Ghibli sunt ”Porco Rosso”, ”Princess Mononoke”, ”Spirited Away”, ”My Neighbor Totoro”. Ele sunt considerate capodopere ale cinematografiei, contribuind în ultimii 40 de ani la prestigiul de care se bucură animaţia.

Festivalul a ales pentru prima dată, în loc să îl onoreze doar pe Hayao Miyazaki, cea mai cunoscută figură a studioului, să acorde un Palme d'Or onorific colectiv studioului, al cărui alt mare nume, Isao Takahata, a murit în 2018. Producătorul Toshio Suzuki are 75 de ani și este cea de-a treia figură de la Ghibli. Suzuki s-a declarat ”cu adevărat onorat şi fericit” la anunţarea veştii.

Oscar pentru Miyazaki

Cofondatorul Hayao Miyazaki are 83 de ani. El şi-a anunţat de mai multe ori retragerea artistică, înainte de a reveni la masa de desen. A câștigat Oscarul pentru cel mai bun film de animaţie cu ultimul său film, ”The Boy and the Heron”. Miyazaki a mai câștigat același premiu în 2003 cu filmul ”Spirited Away”.

Ghibli a devenit la sfârşitul anului trecut o filială a postului de televiziune japonez Nippon TV, care s-a angajat să îi respecte autonomia.



Cineastului american George Lucas, creatorul francizei ”Star Wars”, urmează să primească un alt Palme d'Or onorific în timpul festivalului, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

