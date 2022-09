Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a venit cu precizări privitoare la ROBOR și IRCC:

„Faptul că au crescut dobânzile, influențează programul „Noua Casă“?“, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„E singurul program care are ca reper două puncte procentuale plus IRCC-ul. IRCC-ul, în acest moment, e 2,67%. E cel mai redus ca și credit ipotecar. Ne confruntăm, însă, cu această migrare din fostele credite. Până în 2019 s-au acordat credite în ROBOR, sunt 17.000 de români care au solicitat migrarea de la ROBOR la IRCC, la programul „Noua Casă“. Este clar că noi îl considerăm că e cel mai ieftin credit.

E clar că se așează lucrurile iar ROBOR-ul, mai mult de atât, cred că nu va crește și de aceea eu cred că programul „Noua Casă“ rămâne cel mai sustenabil program cu credit ipotecar, având în vedere că dobânda este și în funcție de indicele de consum“, a spus Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Trecerea de la ROBOR la IRCC

„Tot ce înseamnă credite luate în ROBOR se poate solicita instituției financiar-bancare o trecere de la ROBOR la IRCC. La Fondul Național de garantare am ajuns deja la 17.000 de cereri. Este o limită doar data de 5 octombrie pentru cei care solicită suspendarea ratelor. În 2020, Guvernul a lansat Programul Ordonanța 37, cu ajutorul căreia în 2020 am avut 47.000 de români care și-au suspendat ratele, în 2021 un număr tot de 47.000, iar în 2022, pe Ordonanța 90, avem 32.000 de români, iar în perioada 1 august - prezent doar 222 și-au mai depus pentru suspendare. O singură dată poți solicita suspendarea ratelor. E clar că am ajuns maximul de români, 120.000, care au solicitat suspendarea ratelor. În ceea ce privește persoanele juridice, sunt în jur de 800 de întreprinderi mici și mijlocii care au solicitat suspendarea ratelor.“, a mai spus Dumitru Nancu.

„Sunt voci care spun că vom asista la o creștere a IRCC-ului similară cu cea a ROBOR-ului de acum. În aceste condiții, se pot lua măsuri similare cu cele luate până acum?“

„Legislația actuală nu permite migrarea de la IRCC înapoi. E clar că sunt doi indicatori care au în componența lor cam aceleași variabile, IRCC-ul nu poate depăși ROBOR-ul, asta e clar, dar acum vedem o stagnare a ROBOR-ului undeva la 7-8, urmează o descreștere, iar la IRCC avem și avantajul că e o dată la 3 luni, iar în octombrie vom vedea cum se va mări pe următoarele luni, noiembrie și decembrie“, a conchis, la DC News, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, a vorbit despre programul „Noua Casă“ în anul 2022:

„Programul Noua Casă a apărut tocmai în perioada 2009, ca o măsură anti-ciclică. Până în prezent sunt 300.000 de români care au aplicat la acest program, 3 din 4 credite ipotecare sunt luate prin programul Noua Casă, dar, din păcate, în această perioadă avem un plafon de 1,5 miliarde de lei.

Avem 14 instituții financiare cu care avem convenții de colaborare, iar până în prezent avem 6787 de credite aprobate în cadrul programului Prima Casă. S-a consumat 60% din plafonul alocat (...)“, a spus, la DC News, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM (citește continuarea AICI).

