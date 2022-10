Trauma fiecărui semn zodiacal. Dacă știi cu ce probleme riști să te confrunți, poți scăpa de ele

Marcată în fiecare an pe 10 octombrie, Ziua mondială a sănătăţii mintale a fost stabilita în 1992 de Federaţia Mondială pentru Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health - WFMH), în scopul creşterii gradului de conştientizare şi educaţie publică pentru o înţelegere mai bună a bolilor mintale şi a tulburărilor de comportament.



Tema sub care se desfăşoară în 2022 Ziua mondială a sănătăţii mintale este: Să facem din sănătatea mintală şi din bunăstarea pentru toţi o prioritate globală.

Trauma fiecărui semn zodiacal

Care este, de fapt, trauma fiecărui semn zodiacal? Fiecare dintre noi ajunge din cauza traumei pe care o are să atragă exact acele lucruri de care se temea cel mai tare.

Nu uita că acestea sunt niște caracteristici generale, făcute pe baza unor trăsături ale zodiei (poziției Soarelui în astrogramă). O persoană nu poate fi judecată doar după zodie, ci fiecare are un model unic al hărții sale natale.

Berbec/ Ascendent în Berbec

Trauma Berbecilor vine din propria lor teamă de moarte, din faptul că au o personalitate rebel-distructivă dată de o anxietate puternică. De multe ori, agresează de teamă că va fi agresat. Totodată, una dintre cele mai mari frici ale Berbecilor este aceea că nu vor lăsa nimic după ei în lume. Că se vor duce și nu va rămâne nimic în urma lor, este teama de a nu fi uitat. Așadar, marea traumă a Berbecilor se va lega mereu de teamă, aceasta fiind și motorul principal al acțiunilor lor.

Taur/ Ascendent în Taur

Insensibil și încăpățânat, trauma Taurului este abandonul, de aceea este atât de posesiv, de aceea nu dorește să piardă nimic, sau să scape ceva din mână. Felul în care caută structura, organizarea și rutina face ca Taurul să lase impresia unui tipar al fricii de abandon. De aici vine și lipsa de spontaneitate, dar și senzația că este foarte materialist.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Gemenii au trauma propriei lor dezvoltări și sentimentul că se vor pierde pe ei înșiși, de aceea abandonează totul cu ușurință mergând mereu spre alte și alte schimbări sau domenii. Dacă ar aluneca în rutină, acest semn zodiacal s-ar pierde pe sine și ar avea și senzația că nu sunt suficienți de buni pentru ceilalți, că nu merită mai mult.

