Conform informațiilor MAE obținute de la Ambasada României la Atena, toți turiștii care vor trece granița Greciei vor fi testați la punctul de trecere al frontierei.

„Fiind vorba de implementare efectivă, probabil de mâine, așa am auzit și data trecută, implementarea efectivă a acestor măsuri ține de autoritățile elene. În momentul în care ele sunt comunicate oficial și în momentul în care am primit comunicarea oficială, am modificat și condițiile de călătorie, tocmai ca cetățenii români să știe la ce să se aștepte când pleacă spre Grecia”, a transmis Oana Darie, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

Informație confirmată de MAE

Informația conform căreia toți turiștii care intră în Grecia vor fi testați la graniță a fost confirmată din MAE și pentru DCNews. Acest lucru va determina cozi uriașe în vamă, la intrarea pe teritoriul elen, cozi care oricum existau de la deschiderea sezonului, uneori și de 10 kilometri și cu ore bune de așteptare. Dar, în situația testării tuturor turiștilor, vor fi mult mai mari.

În plus, în condițiile acestor cozi, temperaturile sunt ridicate, iar în apropiere de vamă nu există nici magazine, nici benzinării, nici farmacii și nici toalete publice, ceea ce îngreunează situația pentru toți cei care intră în Grecia.

Certificatul intră în vigoare de la 1 iulie

Certificatul european pentru COVID-19 intră în vigoare de la 1 iulie, iar o regulă unanim acceptată de statele membre a fost să nu adauge reguli suplimentare.

„Dacă îmi permiteți încă o precizare pe care domnul secretar de stat Baciu a făcut-o mai devreme. Certificatul digital facilitează libera circulație, dar în sensul asigurării unui acces securizat în stat, la verificarea informațiilor privind vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală. Acum, fiecare stat membru rămâne în continuare cu competența de a suplimenta aceste elemente, vorbim de o testare rapidă și ulterior de a adopta anumite măsuri cu privire la sănătatea publică. Și încă un aspect. Formularul acela pe care trebuie să îl completăm cu 24 de ore înainte de a intra în Grecia are un alt scop decât certificatul digital. Scopul lui este de a permite autorităților, în cazul de față elene, să identifice persoana respectivă în cazul unei anchete epidemiologice. Formularul nu este specific Greciei. Formularul mai este aplicat de Spania și Italia”, a mai adăugat Oana Darie.

„Toți cetățenii care vor trece granița Bulgariei cu Grecia vor fi testați rapid”, a completat gazda emisiunii de la DIGI24.

Copiii sunt exceptați

„Copiii sunt exceptați, așa cum am mai menționat, așa cum este informația și pe site-ul Ministerului de Externe, copiii sunt exceptați de la testare. Aceste măsuri, prezentarea unui certificat de vaccinare sau a unui test PCR cu valabilitate limitată, se aplică persoanelor peste 12 ani”, a clarificat purtătorul de cuvânt.

Pe aeroport nu se testează

Oana Darie a mai transmis faptul că turiștii care intră pe teritoriul elen prin aeroport nu vor fi testați, spre deosebire de cei care trec prin punctele de acces de la frontieră.

„E mult mai simplu să mergi în Grecia, dacă preferăm, cu avionul”, a completat aceasta.

De asemenea, în cazul unui test pozitiv, va fi impusă carantina, cu durată diferită în funcție de situația prezentă, dacă o persoană este vaccinată sau nu.