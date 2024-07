Unde își face vacanța părintele Vasile Ioana: Hai să nu mai umplem buzunarele grecilor și turcilor / video viral

Părintele Vasile Ioana a mers în vacanță într-unul dintre cele mai pitorești locuri din țară, în nordul Ardealului, la lacul Colibița. Despre experiența avută și obiectivele pe care le-a vizitat, preotul a vorbit într-un videoclip postat pe Facebook

„Dragii mei!

Am revenit cu multă bucurie in Colibița unde deja avem prieteni! Oamenii muntelui au ceva aparte! Îți oferă ce au ei mai bun- ospitalitatea! Ne-am simțit extraordinar la Panoramic Colibița! Veniți in acest colț de rai - Colibița! Nu veți regreta!“, a scris părintele Vasile Ioana în descrierea videoclipului postat pe pagina sa de Facebook.

„Vacanță, odihnă, pace, bucurie, relaxare. Unde? În nordul țării. Am fost în frumoasa Bucovină și în Munții Bârgăului, în Colibiță, unde am fost primiți cu multă dragoste de dragii noștri frați în Hristos, oamenii de la Panoramic. Am fost și anul trecut aici, dar anul ăsta am aflat ceva în plus. Stratul de ozon de aici este la fel precum este în Munții Alpi, la pste 2000 de metri, în Soveja sau în Breaza.

Haideți în nordul țării, unde este mai răcoare, unde este pace, unde sunt mnăstiri frumoase și oameni minunați, ospitalieri etc. Piscine sunt și aici, locuri frumoase sunt și aici. Hai să nu mai umplem buzunarele grecilor și turcilor. Găsim și aici locuri frumoase și lucruri de făcut. Aici beneficiem de pacea pe care ne-o oferă țara noastră.

Veniți în Munții Rodnei, în Munții Călimani, în Munții Bârgăului, veniți în Munții Bucovinei. Hai să unim bucuria trăirii în Duh cu Dumnezeu, cu odihna de care avem cu toții nevoie, și să citim neapărat în vacanță. Doamne ajută!“, spune părintele în videoclipul de mai jos.

Ce poți vizita în zona lacului Colibița

Lacul Colibița este situat în inima Munților Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, de o frumusețe naturală aparte, cunoscut pentru peisajele sale pitorești și aerul curat de munte. Acesta s-a format ca urmare a construirii unui baraj pe râul Bistrița, creând un lac de acumulare de aproximativ 270 de hectare, ce oferă numeroase oportunități pentru activități recreative. Turiștii pot explora lacul cu barca, pot pescui sau pur și simplu se pot relaxa pe malurile sale, admirând panoramele spectaculoase. Colibița este adesea numită "marea de la munte" datorită apelor sale limpezi și atmosferii liniștite, atrăgând atât familii, cât și aventurieri dornici să se bucure de natură.

În apropierea lacului Colibița, vizitatorii pot descoperi și alte obiective turistice interesante. Printre acestea se numără Cheile Bistriței Ardelene, o serie de canioane spectaculoase ce oferă trasee de drumeții pentru toate nivelurile de dificultate. În plus, Castelul Dracula din Pasul Tihuța, situat la o distanță scurtă de lac, atrage mulți turiști datorită legendei vampirului celebru și a peisajului montan impresionant.

Zona mai oferă și posibilitatea de a explora Parcul Național Călimani, cu peisaje vulcanice unice și biodiversitate bogată, fiind un adevărat paradis pentru iubitorii de natură și aventură. Astfel, Colibița și împrejurimile sale sunt destinații perfecte pentru o vacanță relaxantă, dar și plină de activități captivante.

