"Controversa" Mamaia – Mamaia Nord. Mirela Matichescu: Oamenii de stat au pus românii împotriva românilor. Concurența noastră este peste hotare

"Controversa" Mamaia – Mamaia Nord și prețurile reale ale litoralului. Mirela Matichescu: Oamenii de stat au pus românii împotriva românilor. Concurența noastră este peste hotare

Într-un interviu pentru Focus Press, Mirela Matichescu a răspuns remarcilor făcute de George Măndilă, reprezentantul OMD Mamaia, privind denumirea "Mamaia Nord". Potrivit lui George Măndilă, există posibilitatea inițierii unui proces pentru a contesta denumirea de Mamaia Nord, deoarece unii agenți economici din Mamaia (municipiul Constanța) consideră că ar putea apărea confuzii care i-ar afecta negativ.

Contestarea denumirii "Mamaia Nord"

Matichescu contrazice acest lucru și spune că: "Noi, ca stat, am trecut prin perioada în care, inclusiv oameni de stat, au pus românii împotriva românilor. Concurența noastră nu este aici la 5 kilometri unii de noi, concurența noastră este peste hotare. Noi trebuie să ne promovăm împreună. Mamaia Nord nu ar trebui să se numească altfel decât Mamaia Nord, iar noi trebuie să construim un nucleu pentru a fi împreună cu ceilalți și nu unii împotriva celorlalți".

"Eu în locul celor care comentează despre acest aspect aș fi făcut o analiză să văd ce are Mamaia bun și ce are Mamaia Nord bun. Unde este Mamaia astăzi ca atractivitate? Unde este astăzi ca destinație față de Mamaia Nord? Avantajul ar fi să rămână în continuare așa. Astăzi dacă un turist vine și găsește loc în Mamaia Nord doar la a patra căutare pe Google, atunci el categoric se va caza în imediata apropiere. Care ce să vezi? Este chiar Mamaia. Practic, Mamaia Nord astăzi ar trebui să funcționeze ca nordul stațiunii Mamaia. Deci, noi nu mai trebuie să ne promovăm diferit. Nu mai trebuie să concurăm între noi. Nu acesta este obiectivul", a continuat Mirela Matichescu.

Prețuri Mamaia - Mamaia Nord vs. destinații străine

"Pot să vă spun așa. Astăzi litoralul românesc, vis a vis de investiții, oferta de servicii și de produse, este competitiv cu cele mai mari destinații de vacanță din Europa de astăzi. Aici vorbim de Grecia, Spania, chiar și Bulgaria, pentru că și ei au început să ridice prețurile. Nu mai investesc cum au făcut-o acum ceva ani de zile. Totuși, România astăzi și litoralul românesc, că vorbim acum, vara, are stațiuni noi, are investiții noi, iar calitatea serviciilor este la fel sau superioară celor de afară când vorbim de aceeași categorie servicii. Adică, serviciul de 3 stele de la noi în comparație cu serviciul de 3 stele de la ei. Serviciul de 4 stele de la noi în comparație cu cel de 4 stele de la ei. În sezon, prețul la cazare pe persoană, la categorie de 4 stele, nu depășește mai mult de 40 de euro. Sunt apartamente în Mamaia Nord de 4, 6, 8 persoane care se închiriază începând cu 80 sau 100 de euro pe noapte, în full sezon, adică perioada 15 iulie - 15 sau 20 august. La restaurante am văzut mai multe prețuri prin presă. Am văzut 50 de lei pe o ciorbă. Nu este așa. Un restaurant exclusivist avea ciorba zilei la 28 de lei. O supă mediteraneană nu depășește mai mult de 12 euro, comparativ cu niște prețuri de afară, de pe meniurile din Grecia, unde sub 20 de euro nu poți să te atingi de un fel de mâncare. Aici vorbim de aceeași categorie de servicii", spune Mirela Matichescu.

Inițiativele care ar putea stimula turismul în România

Tot în interviu, Mirela Matichescu a discutat despre inițiativele care ar putea stimula turismul în România. Printre acestea se numără continuarea acordării voucherelor de vacanță, alinierea vacanțelor de vară și iarnă ale elevilor cu perioadele de sezon în care românii preferă să își ia concedii (o decizie ce ține de Ministerul Educației), și introducerea unui impozit redus în extrasezon, care ar permite agenților economici să-și mențină angajații pe tot parcursul anului, conform FocusPress.

