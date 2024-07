Ponturi care te vor ajuta să nu îți iei țeapă atunci când mergi în vacanță în Bali. Pățania unui turist român la masaj. "A scăpat cu 350.000"

Alex Donovici, un autor de cărți pentru copii din România, care și-a petrecut recent vacanța în Bali, a venit cu mai multe ponturi pentru românii care intenționează să viziteze această destinație turistică. Scriitorul a povestit ce a pățit un prieten de-al lui atunci când a mers la masaj, dar și la ce ar trebui să fim atenți atunci când luăm un taxi în Bali, atunci când mergem la spital sau când mergem la o casă de schimb valutar. Potrivit acestuia, în Bali totul se negociază, așa că turiștii nu trebuie să fie de acord din prima cu prețul pe care îl aud de la localnici.

"Voi intitula rândurile următoare „Țepușe” de Bali, adică vă dau niște ponturi. Țepușele bune sunt de fapt niște frigărui numite satay. Cu carne de pui ori vită (am mâncat noi). Acum aflați despre țepușele nebune.

1. Un prieten a intrat să-și facă masaj într-un salon la stradă. Îl durea spatele. Deh, e mai bătrâior. Puzderie de saloane pe aici, doar masajul balinez e renumit. A întrebat cât costă o oră de masaj. I s-a spus că 100.000 de rupii. Asta înseamnă vreo 7 euro - 35 de lei. Noi am făcut și la vila unde stăm, ne-a costat 250.000 ora. Mulțumit de chilipir, prietenul s-a întins pe masă. În loc de două mâini, au început să-l maseze 6. Colega „antamată” și-a chemat pe nevăzute 2 colege șomere. Prietenul iubitor de chilipiruri s-a gândit că e ofertă. Nu era. La final i s-au cerut 600.000 de rupii, de 6 ori prețul inițial. Doar erau 6 mâini, logic... A oferit 300.000. A scăpat cu 350.000.

2. Da, totul se negociază la tarabe. Oricum e plin de fakeuri pe aici. Vânzătorii cer un preț, tu oferi sub jumate, ajungeți la jumate, cam pe acolo se face „dealul”.

"Atenție la taxiuri, dar și în spitale sau la casele de schimb valutar"

3. Atenție la taxiuri. Nu au aparate de taxat, nu dau chitanță. Am urcat 3 familii în 3 taxiuri diferite urmând să facem curse identice, spre aceeași adresă de la aceeași adresă. O familie a primit tarif de 70.000, alta de 100.000, a treia de 200.000. Dar s-a negociat. Și aici se negociază mult.

4. Am ajuns la o clinică, mi s-a înfundat o ureche. Mi-au dat vitamine. 150.000 pe 6 pastile. Aceleași pastile le-am luat azi din farmacie, 31.500 pe 10 pastile...

5. Schimb valutar. E plin de money changer autorizat peste tot. Din pas în pas. Ca valutiștii noștri pe vremuri. Fiecare money changer are cursul lui. Am vrut să schimb la unii cu un curs mai mare euro. Mi-au dat cu 100.000 în minus. Au zis că e comision. Am zic că mumu. Mi-am luat banii și am schimbat la alții care nu aveau comision. Cam asta sunt ponturile pe care le ofer cu generozitate celor care au bucuria de a ajunge până în Bali. Să fiți sănătoși!", a scris Alex Donovici, pe pagina sa de Facebook.

