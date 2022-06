Tom Hanks arată tot mai rău. Pare topit de pe picioare, a slăbit mult iar mâna dreaptă îi tremură incontrolabil

Tom Hanks, în vârstă de 65 de ani, pare de nerecunoscut. Este foarte slab, pare să aibă o constituţie tot mai fragilă şi, mai nou, se confruntă cu tremor. Acesta a vorbit la premiera celui mai recent film al său, filmul biopic muzical Elvis, iar brațul său a început să-i tremure vizibil în timp ce vorbea cu publicul din Brisbane, Australia.

Era îmbrăcat într-un costum de culoare deschisă, însă se putea observa că a pierdut foarte multe kilograme. În timp ce ținea microfonul, actorul și-a prins brațul în încercarea de a calma tremuratul. Tom Hanks s-a îngrășat și a slăbit pentru rolurile sale, dar de când el și soția Rita Wilson s-au luptat cu Covid-ul în 2020, el și-a menținut o greutate redusă. Actorul a fost văzut recent plimbându-se prin New York, îmbrăcat în haine largi, dar pierderea sa în greutate a fost subliniată deoarece fața lui părea slabă, în ciuda faptului că încerca să se ascundă sub o șapcă de baseball în timp ce rezolva diverse treburi în oraș.

Tom Hanks a purtat un costum de burete și proteze pentru a-l juca pe managerul supraponderal al lui Elvis, colonelul Tom Parker, în filmul biografic Baz Luhrmann. În trecut, a câștigat și a pierdut mult în greutate pentru proiectele de la Hollywood. A slăbit 50 de kilograme pentru a juca rolul supraviețuitorului unui accident de avion care aterizează pe o insulă îndepărtată în drama din 2000 Castaway, iar în 1993, a câștigat un Oscar pentru rolul unui avocat gay care se luptă cu SIDA în drama apreciată de critici, Philadelphia.

Tom Hanks s-a îngrășat 30 de kilograme pentru a juca rolul unui antrenor de baseball în filmul din 1992 - A League of Their Own, și apoi a slăbit la scurt timp după terminarea filmării. În 2013, el a dezvăluit că a fost diagnosticat cu diabet de tip 2 și că nu va mai slăbi sau nu va mai lua în greutate pentru roluri de film, din cauza sănătății sale. Medicii sunt de părere şi toate aceste fluctuaţii de greutate la care a fost supus în mod repetat, pentru roluri, au contribuit în timp la şubrezirea organismului.

A mâncat haotic toată viaţa

Într-un interviu , el a recunoscut că a fost un „idiot total” în legătură cu greutatea și relația sa cu mâncarea. „Eu fac parte din generația americană leneșă care se trezește cu boala”, a spus el. „Eram gras. M-ai văzut în filme, știi cum arătam. M-am gândit că aș putea evita asta dacă scot chiflele din cheeseburgerii mei”, a mărturisit actorul. De când a fost diagnosticat cu diabet, Tom spune că este ceva mai atent la ce pune în farfurie şi încerca să mănânce mai echiliberat deşi, tot el recunoaşte, trişează destul de des.

