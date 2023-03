Toate drumurile duc în Ucraina. Iranul vrea un război global 3 în 1 prin provocarea a încă două conflicte, dar are o problemă

Iranul sponsorizează activ terorismul, nu doar prin susținerea milițiilor pro-iraniene din Siria sau Irak, dar și prin finanțarea directă a unor grupări teroriste precum Hamas (Fâșia Gaza), cât mai ales Hezbollah (Liban), grupare teroristă care conduce de facto Libanul și care e subordonată ideologic, politic și militar regimului iranian de la Teheran.

Folosindu-se de aceste grupări teroriste, Iranul încearcă în permanență destabilizarea Israelului.

Azi regimul de la Teheran depune eforturi în noul context geopolitic pentru a ieși din izolare.

Iranul a devenit unul din principalii aliați ai Rusiei, pe care o ajută să continue crimele în Ucraina, prin livrări masive de muniție ori drone folosite inclusiv în săvârșirea crimelor de război și lovirea punctelor civile și de infrastructură critică.

După 24 februarie 2022 apele s-au separat, iar așchia iraniană nu putea sări departe de trunchiul rusesc.

Iranul are ca obiectiv un război împotriva Israelului și dorește contopirea războiului împotriva Ucrainei și a celui din Karabakh. Din această perspectivă viziunea Teheranului e mult mai globală decât a lumii libere

DefenseRomania a participat în cursul acestei săptămâni la o conferință internațională organizată de Media Impact 360 și Europe Israel Press Association (EIPA) unde experți internaționali au abordat situația din Caucaz în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Evenimentul intitulat RUSSIA & IRAN: using Ukraine as a training ground for the next geo-political hotspot - the Caucuses! a strâns experți din Ucraina, Israel și Georgia, fiind din motive de imparțialitate evitată partea azeră și armeană.

Atât David Aidelman cât și Gela Vasadze, expert israelian respectiv georgian, cu vaste expertize în regiune, ne-au semnalat un fapt tulburător: Intenția Iranului de globaliza războiul din Ucraina prin deschiderea a două noi conflicte, cel din Karabakh, dintre Azerbaidjan și Armenia, iar în final un al treilea conflict declanșat de Iran împotriva Israelului.

„Ceea ce se întâmplă azi cu politica Iranului e încercarea de a contopi cele trei războaie. Guvernul iranian, spre deosebire de alte guverne, inclusiv occidentale, are o viziune globală. Iranienii înțeleg că pentru acest lucru va trebui, pe lângă războiul din Ucraina, alimentată și confruntarea din Karabakh, iar într-un final ceea ce iranienii urmăresc, un război împotriva Israelului. Trăim vremuri istorice care nu sunt ușoare. În mod cert Iranul va face tot posibilul pentru a-și atinge obiectivul împotriva Israelului, iar din acest punct de vedere guvernul de la Teheran are o viziune mult mai globală decât majoritatea celorlalte state”, a precizat în cadrul conferinței expertul israelian David Aidelman.

Iranul își dorește, dar nu deține încă resursele necesare

Gruzinul Gela Vasadze e de acord cu ipoteza, dar aduce un amendament important: În actualul moment Iranul deși își dorește deschiderea altor fronturi și un război 3 în 1, nu are resurse pentru a face acest lucru.

„Sunt de acord că Iranul dorește contopirea celor 3 războaie, dar trebuie să ținem cont că nu are resursele necesare pentru acest lucru. În plus Azerbadijanul nu e singur, are un aliat puternic în Turcia care va oferi inclusiv sprijin militar în cazul oricărei invazii asupra Azerbadijanului, inclusiv venită din Iran. Iranul ar dori un scenariu al unui război 3 în 1 dar nu deține resursele necesare”, a adăugat Vasadze.

Toți experții au căzut de acord că, în ceea ce privește situația din Caucaz, pentru Azerbaidjan nu Armenia este principalul inamic, ci Iranul.

