Titus Corlăţean, interviu în presa de la Viena: Ne-am pierdut încrederea în Austria. Să ne uităm pe hartă. Nu are sens să faci rău unei ţări ca România

"România este într-o situaţie paradoxală. Am fost respinşi de Austria, deşi îndeplinim toate criteriile de aderare la Schengen. Bineînţeles, putem pune în aplicare orice proiect pilot care convine intereselor principalului partid de guvernământ din Austria. Dar vreau să accentuez un lucru: migranţii ilegali nu vin prin România. Şi dacă cineva continuă să asocieze migraţia ucraineană cu migraţia ilegală, atunci acea persoană este fie neprofesionistă, fie lipsită de onoare. De asemenea, uitaţi-vă pe hartă. E prostesc să crezi că că un migrant din Serbia sau Croaţia ar trece prin România. De ce ar face un ocol, în loc să treacă direct spre vest, via Ungaria? Cu toate astea, noi sperăm într-o cooperare cu Viena, un parteneriat care să definească un traseu clar de aderare la Schengen, chiar în acest an", a declarat Titus Corlăţean pentru Der Standard.

Aderare în doi paşi la Schengen

"Unul dintre cei doi paşi care ar putea da startul aderării la Schengen ţine de graniţele aeriene sau cele maritime. După acest lucru, avem nevoie de o perspectivă clară privind aderarea cu graniţele terestre, mai ales din cauza obiecţiilor Austriei privind graniţa cu Bulgaria. Dar ar fi o greşeală să continuăm cu monologuri paralele. Şi sperăm ca ministrul de interne al Austriei şi cancelarul Nehammer să continue cu cifrele despre migranţi, pentru că nu le putem împărtăşi. Cifrele noastre sunt sprijinite de Frontex, de serviciile de securitate. Ştim care este realitatea, dar ea nu este acceptată de guvernul austriac din motive politice. E nevoie de o cale de mijloc, trebuie să rezolvăm această problemă

Din nefericire, avem contacte doar cu parlamentari din Austria, nu ne putem întâlni cu nimeni din Guvern. Ministerele implicate nu sunt disponibile să se întâlnească cu delegaţia noastră care va merge la Viena din mai multe motive. Nu sunt obişnuit cu aşa ceva. Austria ar trebui să fie interesată să aibă relaţii bune cu o ţară în care capitalul austriac este investit, şi de unde se fac profituri mari", a mai spus senatorul.

Cât dăunează veto-ul Austriei României

"Partidul de guvernământ austriac a folosit, în mod imoral, România pentru luptele sale politice interne, înainte de alegerile din Austria inferioară. Nici măcar nu şi-au atins scopul. Au pierdut majoritatea, au alimentat extrema dreaptă din Austria şi au pus în pericol un parteneriat, inclusiv unul economic, cu o ţară cheie. Noi ne-am pierdut încrederea în parteneriatul cu Austria. Dincolo de daunele politice, avem sentimentul umilirii societăţii româneşti. România este o ţară latină. Nu reuşim să ne controlăm emoţiile la fel de bine ca germanii sau austriecii", a explicat Corlăţean.

Întrebat care sunt consecinţele veto-ului Austriei, senatorul PSD a spus că "sunt două condiţii importante pentru o relaţie bilaterală: predictibilitate şi onestitate. Austria a confirmat că susţine România de peste 20 de ori anul trecut, inclusiv pe 16 noiembrie, la Forumul Salzburg, din Bucureşti. Dar a doua zi totul s-a schimbat. Acesta este opusul predictibilităţii, este lipsă de onestitate. Sunt politician, pot să înţeleg că sondajele, alegerile, sunt importante. Dar ar putea măcar să îţi suni partenerul şi să îi spui că există o problemă".

"În România, veto-ul este explicat prin apropierea Austriei de Kremlin", a punctat reporterul Der Standard.

"Mulţi români percep Austria ca un hub rusesc. Dar discuţia ar trebui să fie despre ce înseamnă România pentru Austria. Iarăşi, să ne uităm pe hartă. România a primit 3,5 milioane de refugiaţi ucraineni şi ajută cu exportul de cereale din Ukraine. 12 milioane de tone de cereale au trecut prin portul Constanţa. Vorbim de siguranţa oamenilor din regiune, pe care o asigurăm împreună cu aliaţii NATO. Un politician responsabil ar trebui să înţeleagă că nu are sens să faci rău unei astfel de ţări.

Am înţeles că industria pierde 200 de milioane de euro pe zi pentru că nu am putut intra în Schengen.

Nu mi se pare normal să spui că extinderea Schengen va fi blocată la nesfârşit dacă nu primeşti nu ştiu ce de la UE. Eu nu ştiu dacă mai avem un partener în Viena azi. Asta e principala întrebare la care vreau să aflu un răspuns", a concluzionat Titus Corlăţean.

