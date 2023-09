Titi Aur arată greşelile instructorului pompierului ISU Dâmboviţa care a murit în accident de motocicletă. "A permis un lucru foarte grav. Nu există prevenţie..."

"Eram la viraje, stânga-dreapta. După ce am terminat cu asta, i-am spus să îşi spună casca. A spus "nu, să ne înţelegem". De trei ori i-am spus. Mi-a spus să îi dăm drumul uşor. Am mai repetat la rece ce avem de făcut. Ca să plecăm, i-am spus cum se face, pornim motorul, tragem ambreiajul, băgăm întâia, şi eliberăm uşor ambreiajul cu mâna dreapta pe extremitate, fără acceleraţie, pleacă în relanti motoreta. Asta la rece, l-am lăsat pe el să explice. După care hai să pornim. Am pus contactul, a pornit motorul, am plecat uşor, cu cinci la oră, maximum. Mergând pe lângă el aşa uşor, zic da, foarte bine mergeţi, hai, plecăm uşor.

La un moment dat, nu ştiu ce s-a întâmplat cu el, că aici e şi dilema mea cea mare. A băgat mâna în acceleraţie, unde îi arătasem la început să nu o facă. Nu ştiu ce a fost în capul lui. A început să accelereze de numai... Daţi-i drumul la acceleraţie, daţi-i drumul, asta îi tot spuneam. M-a luat târâş, nu am mai putut să fac nimic. Vreo 15-20 metri m-a târât. Am încercat să trag eu stânga, dar din acceleraţie motocicleta se îndreaptă. La un moment dat mi-a scăpat din mână, m-am tot dus vreo 20 de metri. Şi din tumba aia în care eram eu, am auzit un buf. Şi aia a fost", a declarat instructorul lui Bogdan Puşcoi la România TV.

Greşelile făcute de instructor, analizate de Titi Aur. "A permis un lucru foarte grav"

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat în exclusivitate pentru DC NEWS care au fost greşelile care au dus la această tragedie, atât din partea victimei, dar mai ales a instructorului.

"Se demonstrează încă o dată că în şcoala de şoferi, respectiv şcoala de moto, siguranţa, respectiv prevenţia, nu există. Singurul lucru pe care îl au în cap şcolile, instructorii, sistemul, este să îl înveţe pe respectivul să deplaseze utilajul respectiv. Să plece de pe loc, să oprească, cam atât. De ce spun că se demonstrează asta? În primul rând, instructorul a permis un lucru foarte grav. Ca elevul să se urce pe motocicletă fără cască de protecţie. Periculos este să stai fără cască şi pe loc pe motocicletă. Pentru că dacă îţi alunecă piciorul de sprijin cazi şi dai cu capul de pământ. El a permis ca elevul să fie fără cască.

Primul rând pe care îl învaţă motocicliştii este modul în care ţii ghidonul. Ce înseamnă asta? Când ţii ghidonul în mână, eşti tentat să stai cu încheietura mâinii un pic în sus. Cu dosul palmei aproape vertical, înclinată în sus. Aşa îţi vine să stai pe motor, oarecum încordat, mai ales când eşti prima dată pe motor. Când pleci de pe loc, corpul îţi pleacă în spate. Cu cât motocicleta e mai puternică, cu atât e efectul mai puternic. Ce faci în cazul ăla? Te ţii strâns de ghidon. Şi atunci, practic accelerezi. Mâna dreapta se duce către spate, odată cu corpul, şi motocicleta accelerează. Asta se întâmplă la toţi începătorii care se urcă pe un motor.

Instructorul trebuie să îl înveţe pe elev cum să ţină mâna dreaptă. Ea trebuie ţinută cu podul palmei cât mai orizontal, dacă se poate chiar un pic în jos. Ca atunci când pleacă motorul, să decelerezi, nu să accelerezi", a declarat Titi Aur.

Instructorul lui Bogdan Puşcoi a spus că i-a explicat acestuia să ţină mâna dreaptă "pe extremitate, fără acceleraţie". Cu toate astea, Titi Aur spune că explicaţia în sine este greşită.

"Am auzit şi eu explicaţia asta. Eu ştiu ce spune el. Mânerul care se învârte, acceleraţia, este încadrat între doi tamburi mai înalţi. Practic, i-a zis să ţină de acolo. Dar e împotriva instinctului, pentru că practic îi spui elevului să meargă din prima cu o mână. Şi nici măcar cu o mână, pentru că ţii ambreiajul cu mâna stângă, şi nu ai un control foarte bun la ghidon, pentru că te ţii de el doar cu degetul mare. Deci deja e echilibristică...

Eu cred că între timp şi-a dat seama de greşeală, că nu i-a explicat treaba asta, şi atunci a spus că i-a zis să ţină mâna pe extremitate. Dar mâna se ţine pe ghidon, nu pe extremitate.

Explicaţia asta cu mâna dreaptă ar trebui să o dea orice mic instructor când îl urcă pe unul prima dată pe motocicletă, mai ales pe una puternică", a mai arătat acesta.

