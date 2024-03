O tânără în vârstă de 18 ani a povestit momentele cumplite prin care a trecut în data de 7 octombrie 2023. Chiar dacă nu se afla în satul ei, ci era în vacanță cu familia, tânăra a mărturisit că atrocitățile pe care le vedea la televizor au îngrozit-o.

„Am 18 ani și sunt din kibuțul Netiv HaAsara. Eu și familia mea, în acea zi, eram în vacanță, nu eram în kibuț. Ne-am trezit la ora 6:30 cu multe telefoane din partea prietenilor și colegilor, cu unii dintre ei nu vorbisem de ani de zile.

În momentul când am început să primim telefoane de la colegi și prieteni, noi nefiind în momentul acela în kibuț, am deschis televizorul. Chiar și sora mea care ține Shabbat și nu are voie să deschidă obiecte casnice, electrice, și-a deschis telefonul și nefiind în kibuț, în acel moment, având electricitate și comunicații, am putut vedea la televizor toate atrocitățile care se întâmplau.

Am început să primim și mesaje de la puținii localnici din kibuț care reușeau să trimită mesaje prin telefon. Scriau că aud focuri de armă în jurul lor, că totul este umplut de fum. Au început să primească și poze prin telefon, poze cu case arse. Se vorbea de trei prieteni de-ai lor care ieșiseră să pescuiască și nu puteau fi găsiți.

Încercasem să luăm legătura și cu alți prieteni și colegi din kibuț, dar nu întotdeauna reușeam. Puținii dintre cei care mai erau în kibuț și reușeau să trimită mesaje spuneau că tot mai mulți oameni erau uciși.

Cu cât trecea timpul și primeam mai multe știri rele, ne-am dus la mama și tata și am început să plângem toți. În acea seară am aflat că unul dintre cei trei colegi care ieșiseră la pescuit a fost ucis. Despre ceilalți doi încă nu știam nimic. Țin minte că am coborât pe scări și pur și simplu am leșinat.”, a spus adolescenta.

Mesaj pentru tineretul din România

Tinerii din Israel au ținut să transmită un mesaj tinerilor din România. Ei îi sfătuiesc să nu creadă tot ce văd în mediul online pentru că „ceea ce se vede de acolo, nu se vede de aici".

„Dorim cu toții să transmitem un mesaj tineretului din România. Nu credeți neapărat că tot ce se publică pe rețelele sociale. Fiecare dintre noi avem o poveste și cum se spune în ebraică, ceea ce se vede de acolo, nu se vede de aici. De multe ori vedem că în media se publică fapte care nu sunt, de fapt, adevărate despre Israel, iar noi putem să spunem povestea adevărată.”, a mai spus una dintre ei.

„Vreau să spun că acest război este un război important, este un război pentru viețile noastre și tot ceea noi dorim este să trăim în pace în țara noastră.”, a spus unul dintre tineri.

„Avem o singură țară și sunt 134 de ostatici care încă nu au fost eliberați și timpul trece”, a spus o altă adolescentă, în exclusivitate pentru DC News și DC News TV.

