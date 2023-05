The Weeknd şi-a schimbat numele pe reţelele de socializare: „Mă pregătesc să închid capitolul”

Cântăreţul, cunoscut pentru hituri pop precum "Blinding Lights", şi-a întrebat fanii pe Twitter în luna aprilie dacă ar trebui să facă această schimbare.



Abel "The Weeknd" Tesfaye, şi-a consultat fanii cu privire la schimbarea numelui, într-un tweet care a primit peste o sută de mii de aprecieri.



Schimbarea numelui survine după ce vedeta a dezvăluit pentru W Magazine că a vrut să-l "ucidă pe The Weeknd".



"Sunt pe o cale cathartică în acest moment", care "duce într-un loc şi un moment în care mă pregătesc să închid capitolul The Weeknd", a explicat cântăreţul.



Artistul declarase anterior că numele său a apărut după ce a renunţat la şcoală şi a "plecat într-un weekend fără a se mai întoarce acasă", relatase Daily Mail.



"Ca The Weeknd, am spus tot ceea ce puteam spune", a precizat el pentru W Magazine. Artistul a adăugat că următorul său album va fi, probabil, ultimul sub acest nume.



Născut în Toronto din imigranţi etiopieni, Tesfaye a devenit celebru după ce şi-a încărcat primele melodii pe YouTube în 2010, propunând un stil de R&B dark şi explicit care vorbea despre consumul de droguri, sexul ocazional şi alienare.



Pe parcursul carierei sale muzicale artistul a câştigat patru premii Grammy, a avut peste 45 de single-uri şi albume de platină şi a doborât numeroase recorduri muzicale.



În martie 2023, Guinness World Records l-a declarat cel mai popular artist din lume datorită numărului de ascultători lunari pe care îi avea pe Spotify.



În martie 2023, starul în vârstă de 33 de ani avea 111,4 milioane de ascultători lunari pe Spotify şi a fost primul artist care a avut 100 de milioane de ascultători lunari pe aplicaţia de streaming.



"The Weeknd are în prezent cu aproape 30 de milioane de ascultători lunari mai mult decât Miley Cyrus (82,4 milioane), aflată pe locul al doilea", indica un comunicat de presă, scrie Agerpres.

