The Simpsons a prezis epidemia de Variola Maimuţei

Un episod din serialul animat „The Simpsons”, care arată cum personajele se îmbolnăvesc după ce au intrat în contact cu o maimuță, a determinat fanii să afirme că serialul a prezis epidemia de variola maimuței încă din 1995. Într-adevăr, într-un episod din 1995, „Home Sweet Home-Diddly-Dum-Doodily”, Bart se alege cu păduchi după contactul cu o maimuță, în timp ce Milhouse se plânge că este „atât de răcit”, cu simptome asemănătoare gripei. De-a lungul timpului, s-au format tot felul de teorii potrivit cărora această comedie a prezis o serie de evenimente istorice, inclusiv președinția lui Donald Trump și atacurile teroriste din 11 septembrie, scrie Indy100.

