Tezaur de monede romane găsit de un excursionist. Ce au descoperit arheologii

Situl a fost descoperit în 2020, iar săpăturile au început în vara anului 2022 de către o echipă de arheologi de la Direcția de Educație și Cultură a Cantonului Berna, capitala Elveției.

Într-o zi de vară a anului 2020, un pasionat de trasee care făcea drumeții prin Alpii elvețieni a zărit ceva pe pământ - o veche monedă romană. Această descoperire a dus la o adevărată comoară, iar arheologii sunt convinși că drumețul a descoperit din neatenție un altar roman.

Pe un platou dintre munții Ammertenhorn și Wildstrubel, la aproximativ 8.500 de metri deasupra nivelului mării, arheologii care au investigat descoperirea drumețului au descoperit 100 de monede, 27 de cristale de stâncă, 59 de cuie de pantofi romani, o broșă și o placă votivă fragmentată în formă de frunză.

”Suntem abia la începutul investigațiilor, dar credem că este un loc sfânt, unde oamenii mergeau să depună jertfe votive – în principal monede, dar și alte obiecte – cerând zeităților lucruri sau mulțumindu-le”, a declarat Regula Gubler, arheologul de la Direcția de Educație și Cultură a Cantonului Berna, potrivit ATI.

Locația suspectului altar, a explicat Gubler, precum și numărul de monede și alte obiecte găsite acolo, sugerează că oamenii antici ar fi putut privi situl ca pe un loc de închinare în fața zeilor munților.

