Mihail Lala, managerul OK Medical, i-a propus lui Sorin Cîmpeanu testarea elevilor, în mod gratuit, într-un stiudiu de caz.

"Îi propun domnului ministru să facem un studiu de caz. Am putea lua un liceu sau o şcoală care are clase I-XII şi să testăm, în mod gratuit, cu teste de salivă, teste rapide antigen toţi copiii, pe un patern conform regulilor epidemiologice. Pe o perioadă de două săptămâni, o lună de zile, putem să monitorizăm traseul său impactul acestor testări. În sensul că urmărim familiile, dublăm cu PCR. Facem un studiu de caz ca la carte, aşa cum se face în ţările civilizate. Noi putem să susţinem acest demers pe cheltuiala noastră, doar să demonstrăm că se poate", a spus Mihail Lala, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Dacă beneficiază de toate avizele necesare, este o propunere interesantă", a răspuns Sorin Cîmpeanu, prezent în platoul emisiunii.

"Putem stabili un protocol împreună cu Ministerul Sănătăţii sau cu Ministerul Educaţiei"

"Avem toate avizele ANMDMR. Testele antigen pe care le folosim sunt produse în Europa, sunt cele mai performante din lume, la ora actuală. Gradul de eroare este sub 1%. De fapt, în teorie, este 99,68%. Aceste teste detectează antigenul. Asta înseamnă că, la momentul testării, noi vedem dacă pacientul este infecţios. Dacă nu este infecţios, nu transmite. Poate să aibă virusul, dar nu contează, că nu transmite. Făcând o testare repetată, zilnic, la 3 zile sau la 2 zile tuturor elevilor de la şcoală, putem să depistăm exact momentul în care sunt infecţioşi.

În acel moment, putem stabili un protocol împreună cu Ministerul Sănătăţii sau cu Ministerul Educaţiei, ce va trebui să facă familia. Astfel, copiii care se îmbolnăvesc se imunizează - ştim că efectele negative pe care le are virusul supra copiilor sau persoanelor sub 18 ani nu sunt extraordinar de mari. Am creat o pătură de oameni care se imunizează, iar familia nu se contaminează de la elev. Şi continuăm viaţa normal, copiii se pot duce la şcoală", a spus Mihail Lala.

