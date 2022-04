Teo Trandafir, înainte de majoratul fiicei sale: Va trebui să răspundă pentru deciziile ei. Nu va mai veni mama să o ajute

"Faptul că ea face majoratul nu are legătură cu deciziile pe care ea le ia de niște ani. Majoratul este ca un fel de Revelion pentru noi, trecem dintr-un an în altul, dar asta nu înseamnă că la ora 00:00 a respectivei zile totul se va da peste cap. Avem planuri făcute, ea merge la o școală care o susține. Cred că majoratul o va stresa mai degrabă pe ea, pentru că va trebui să ia decizii în ceea ce o privește și să răspundă pentru ele. Nu va mai veni mama să o ajute și, de ce să mint, în ultimul timp nici nu prea a mai avut nevoie", a spus Teo Trandafir pentru click.ro.

"Perioada cea mai dificilă a fost când era foarte mică și nu putea să spună ce simte, ce o deranjează, ce o supără, de ce plânge. Nu îmi putea spune lucrurile care i se întâmplau inclusiv la grădiniță, erau lucruri pe care nu le puteam înțelege din limbajul ei destul de sărac atunci", a mai spus vedeta tv.

"Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii"

”Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. Nu mi s-a întâmplat niciodată să rămân gravidă. ”La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata.” Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer. Am eu niște ai mei pe care îi știe toată lumea, dar e mai bine să nu-i numesc. Niște îngeri la vedere.

Unul dintre ei a venit și mi-a zis că are în față o doamnă care este însărcinată în 8 luni jumătate și ceva s-a declanșat… Zic, deci de asta trebuie să îmi fac casă aici. Deci de asta toate astea… Au urmat niște cercetări, pentru că a trebuit să demonstrez că pot să țin copilul, să-l cresc și că pot să-l susțin, că am un comportament, o conduită. Mi-am dat seama că acesta e copilul. Cum a zis și ea ”Din cer eu te-am ales”, spunea TeoTrandafir în urmă cu ceva timp, în emisiunea "În oglindă”, de la Kanal D.

”Maia nu are fițe și figuri. A văzut cum e când nu ai ce încălța. Îi creștea piciorușul și eu nu aveam bani să-i cumpăr o altă pereche de pantofi. Ce fac?! Disperările și angoasele m-au șubrezit. Nu te întărește nimic, cum spun filozofii. Pe măsură ce trece timpul ești mai vulnerabil”, a mai declarat Teo Trandafir în cadrul emisiunii.

