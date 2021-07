Teatrul cu Cocktail, un concept unic în Europa, deschis publicului din septembrie

Teatrul cu cocktail face parte din programul national cultural Arta Contra Drog, program initiat de CIADO Romania si Asociatia de Teatru Muzica si Film Dracula si coorodonat de Federatia Neguvernamentala Antidrog



Conceptul a debutat in anul 2010 si a fost gandit a fi combinatia dintre teatru, socializare si dezbatere a temelor de interes pentru comunitate dar si informare antidrog prin materialele specifice distribuite spectatorilor. Este un conceptul ce a actualizat ideea de Teatrul Interbelic prin stil, eleganta, rafinament.



Desi un program cu circuit inchis, in cei zece ani, au participat peste 84.000 spectatori doar in Bucuresti (copii, tineri si parinti), bucurandu-se de prezenta actorilor de la marile teatre din Bucuresti precum Odeon, Nottara, Comedie, Bulandra, Mic, Metropolis, Opera Comica pentru Copii, Stela Popescu.



Evenimentele debuteaza cu un cocktail de socializare 45 minute, cocktail unde sunt dezbatute problemele de interes ale comunitatii, continua cu piesa de teatru si culmineaza cu impresii si testimonial la al doilea cocktail. Participarea se face pe baza de donatii, donatii ce sustin finantarea Festivalului National al elevilor Toamna Baladelor, Festivalul de teatru al elevilor Mihai Constantin si nu in ultimul rand logistica celor 300 conferinte Tinerii si propriile lor valori, ce se desfasoara in liceele si scolile din Bucuresti.



Academicianul Constantin Balaceanu Stolnici, presedintele CIADO Romania si presedintele Federatiei Neguvernamentale Antidrog, dl. Gigel Lazar, au apreciat intotdeauna ca fiind “momentul de relaxare, clipa de implicare pentru oameni, pentru comunitate”!



Eveimetele pot fi urmarite pe pagina de facebook Teatru cu cocktail;detalii la numerele de telefon 0723.025.141.

Partenerii proiectului: Ministerul Educatiei, Primaria municipiului Bucuresti, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti.