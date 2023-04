”Taximetriștii e unul dintre cele mai bune filme românești ever”. Radu Herjeu închide gura criticilor: Aproape nu-mi vine să cred că e românesc

Radu Herjeu, fost membru CNA și jurnalist, revine în atenția publică, făcând un comentariu despre un film românesc. Anterioarele comentarii, de mare succes de altfel, au stârnit zeci de mii de reacții. Deși a promis că o nu o va mai face, iată că s-a uitat și la ”Taximetriști” și are o opinie despre această comedie.

”N-am cum să nu spun. Gata, spun! M-am jurat că nu mă mai uit la filme românești? M-am jurat! Am zis că eu cu mirciulici, marți după Crăciun, eu când vreau să fluier fluier sau cu profesoara p*rno nu mai poci să mă chinui? Am zis. Și aici și în fața oglinzii! M-am ținut de cuvânt? Nu, evident! Taximetriștii e unul dintre cele mai bune filme românești ever, nu doar postdecembriste! Nu, n-am greșit tastele și nici nu m-am îmbătat, că eu nu beau! Dintre cele mai bune! Scenariu, regie, imagine, până și sunet Iar actorii? Aproape nu-mi vine să cred că e românesc, dar l-am recunoscut pe Alexandru pe care-l știu de când era adolescent și concura cu trupa lui la LicArt. Eu știam că e talentat, dar aici face un superrol. El și Maria Popistașu. Oau! Nu e un film de Oscar, dar de Sundance, oricând! Și mie-mi plac mult indie-urile. Și eu acuma ce mă fac? Va trebui să mă mai uit din când în când la filme românești, că n-aș vrea să ratez vreunul ca acesta” a scris Radu Herjeu pe Facebook.

Iată ce scria Radu Herjeu despre ”Mirciulică”: ”M-am uitat la fix 30 de minute din Mirciulică, noua capodoperă cinematografică a noului val românesc care a inundat cinemaurile și Netflixul. Teambuilding merită Oscarul!”.

Atenție, trailerul este necenzurat!

