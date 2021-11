Tatăl natural al fetiţei ucise la Arad, primele declaraţii: Sunt în şoc. Nici nu ştiu ce să întreb autorităţile

"Nici eu nu mai ştiu ce să spun, sunt copleşit de durere. Nu am vorbit cu nimeni până la ora actuală, nici cu mama fetei. Nu ştiu nimic, sunt în şoc, nu ştiu ce să explic, ce să spun.

Nu am sunat încă la autorităţi, pentru că nu ştiu ce să îi întreb. Am auzit aşa multe încât nici aer nu mai am", a declarat Daniel Oancea la News Hour with CNN, la Antena 3.

Întrebat cum se purta mama fetei cu cei doi copii, bărbatul a povestit despre un alt incident petrecut în urmă cu aproximativ un an.

"Eu ştiu că ea a avut grijă foarte bine de copii. De aia, când ne-am despărţit anul trecut în septembrie, am crezut că sunt pe mâini bune. Voi veni să iau băieţelul, normal. Eu cu ea deja am avut o problemă anul trecut, când a ars copii. Când ne-am despărţit ea a cunoscut un băiat. A plecat cu copiii din ţară la noua ei iubire, în Paris. În noiembrie m-a sunat că s-au ars copiii cu mâncare de cartofi, că a căzut peste ei. Eu am plecat atunci din Olanda la Paris, mi-am luat copiii acasă. Au stat la mine până în decembrie şi apoi au plecat în România. Apoi am aflat că tot în Paris l-a cunoscut pe acest domn, care a făcut ce-a făcut.

Cu copiii am vorbit cam acum 3-4 luni, iar cu fosta parteneră am vorbit acum 7 zile, i-am trimis bani şi i-am zis că voi lua copiii la mine câteva zile", a mai declarat acesta.

Conform anchetatorilor, băiatul de 3 ani al familiei, fratele fetiţei ucise, a văzut crima. În aceste momente, el primeşte consiliere psihologică.

Poliţia, fotografie cu criminalul de la Arad

Poliţia Română prezintă o fotografie cu principalul suspect în cazul atrocităţii de la Arad.

Poliţiştii prezintă o fotografie făcută în momentul în care principalul suspect în cazul fetiţei decedată la Arad a fost săltat de acasă.

"Este greu de explicat cum cineva care comite o atrocitate să mai poată dormi și liniștit. El este bărbatul bănuit că ar fi luat viața unui suflet nevinovat.Acesta a fost ridicat din pat, de către colegii noștri.Acum, să răspundă pentru faptele lui!Vă mulțumim, tuturor, pentru sprijin și implicare!", transmite Poliţia Română, într-un mesaj publicat pe Facebook.

