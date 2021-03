Tatăl celebrei doctorițe Flavia Groșan s-a vaccinat anti-COVID din ianuarie

"Voi nu aveți impresia ca pandemia este spre final? Nimeni nu mai vorbește de numărul de cazuri, experții nu ne mai amenință, nu mai au vlagă, locuri libere la ATI gârla, nimeni nu mai vrea in spital, toata lumea se testează pe furis, online. In putin timp ne vom mira ce a fost cu iuresul asta. Cat de penibili am putut fi. Dar si ce bine ne am distrat unii dintre noi.

PS Tata, , la 83 de ani, s a vaccinat. Foarte fudul de trăsnaia lui. Bravo, pater!", a scris chiar Flavia Groşan pe Facebook, pe 23 ianuarie.