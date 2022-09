TAROM, după suspendarea zborurilor Blue Air: Vom depune toate eforturile pentru cetățenii blocați în aeroporturi

„În contextul actual legat de suspendarea zborurilor Companiei Blue Air, TAROM precizează că, deși se află într-o perioadă cu un program de zbor foarte aglomerat și un factor de încărcare care utilizează la maximum capacitatea de transport a aeronavelor, va depune toate eforturile necesare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor români afectați, care se află momentan blocați pe diverse aeroporturi din străinătate. Vom analiza cu atenție, și ca de fiecare dată, vom face eforturi intense pentru a suplimenta capacitatea de operare și a identifica soluții de introducere a unor curse speciale în acest context dificil”, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Tarom.

Blue Air, suspendare zboruri. Cum ar putea TAROM să îi aducă acasă pe români chiar cu avioanele Blue Air

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunţă că românii din străinătate care aveau zboruri programate cu Blue Air vor fi aduşi în ţară cu aeronave TAROM, după ce Guvernul va aloca un milion de euro pentru acest lucru.

”Eu am să vă spun câteva lucruri și câteva decizii pe care, în seara asta, împreună cu primul-ministru, deci și cu coordonarea primului-ministru, le-am luat la nivel de guvern. În primul rând vorbim de o companie privată, nu vorbim de compania națională Tarom, care se află într-o situație economică pe care o știți, nu tocmai fericită, ba chiar din contră, cu datorii foarte, foarte mari. De asemenea, vorbim despre o companie care în anul 2020 a beneficiat de un ajutor de la Guvernul României de câteva sute de milioane, tocmai pentru a-i veni în ajutor, Guvernul a luat acestă decizie la acel moment, să vină în ajutorul companiei, să o salveze, fiind vorba de o perioadă în care, știm cu toții că era pandemie, era COVID-19 și tot transportul aerian căzuse. Decizia pe care au luat-o colegii mei de la Ministerul Mediului eu nu pot să o comentez, sunt convins, că am vorbit de câteva ori în seara asta cu Tanczos Barna, când mi-a spus că a aplicat legea și că au fost nenumărate discuții între Fondul de Mediu și această companie și că nu se mai putea face altceva. Pe noi ne-a preocupat, după această hotărâre a Blue Air, de a bloca toate zborurile până luni, pe noi la nivel guvernamental și la Ministerul Transporturilor, ne-a preocupat, în primul rând să găsim soluții imediate”, a spus Sorin Grindeanu.

Reacția Blue Air după suspendarea zborurilor. Ce se întâmplă cu banii celor care au cumpărat bilete. "Absolut toate sumele datorate..."

Blue Air a reacționat marți seara, prin reprezentantul său Bogdan Năstase, care a fost întrebat la Realitatea Plus despre situația miilor de români blocați în aeroporturi, după ce compania a suspendat toate zborurile.

"Ne cerem scuze pasagerilor care astăzi și în zilele următoare se vor afla într-o situație grea. Noi am păstrat o corespondență cu reprezentanții fondului de mediu. Avem pierderi uriașe după pandemie. Am solicitat încă din luna mai un plan de eșalonare la plata acestei sume, pe care nu am contestat-o, o datorăm. Din iunie nu am mai avut niciun fel de comunicare, în iunie 2022 instanța a decis prelungirea acordului, motiv pentru care am considerat că reprezentanții acestei instituții au luat cunoștință de hotărârea instanței.

Astăzi am primit notificare că ne sunt conturile blocate. Vreau să spun că autoritățile statului român și-au exprimat dorința de a ne ajuta, ne-au sunat exprimându-și sprijinul. Încercăm să găsim soluții chiar în aceste momente", a spus Bogdan Năstase în cadrul emisiunii 100%, moderată de Laurențiu Botin.

