Târguri de Crăciun 2023. Răzvan Pascu ne dezvăluie cele mai frumoase destinații. ”Aș începe cu experiența supremă”. Țara de pe primul loc

Roxana Neagu, DCNews: Încep a fi deschise Târgurile de Crăciun din Europa și, odată cu ele, city-break-urile tematice. Care ar fi primele trei recomandări pe care le-ați face și de ce? Ce au aparte?

Răzvan Pascu - antreprenor turism: Aș recomanda în primul rând experiența supremă, Laponia. Sărbătorile de iarnă sunt de-a dreptul fabuloase acolo, magia Crăciunului capătă alte dimensiuni acasă la Moș Crăciun in Laponia finlandeză, printre troiene de zăpadă, reni, câini husky, pârtii de schi, Aurora Boreală și turtă dulce.

Situată în zona Cercului Polar, Laponia este o lume de poveste, cu temperaturi scăzute, ce fac nasul și obrajii să ți se înroșească, dând totodată un farmec aparte călătoriei prin țara spiridușilor. Pe Moș Crăciun nu-l înspăimântă iarna grea, iar atmosfera este întotdeauna caldă și primitoare la Levi și Rovaniemi, orășelele din Finlanda în care se pregătesc, de-a lungul anului, darurile pentru cei mici.

Este o excursie pe care o recomand tuturor, mai ales celor care călătoresc alături de cei mici, dar am avut de fiecare dată cu noi si doar cupluri, grupuri de prieteni sau chiar persoane single care au venit cu noi în Laponia, fără copii, și au fost și ei nespus de încântați de toată experiența.

Chiar dacă acasă la tine nu ești neapărat ahtiat dupa Crăciun (iți displace alergătura după cadouri, aglomerația și toată nebunia etc.), în Laponia lucrurile vor sta diferit.

Dacă revenim însă la clasicele târguri de Crăciun, după părerea mea, pe primul loc se află cele din Germania. Mai mari, mai mici, extrem de frumos luminate, cu nenumărate standuri de unde poți cumpăra specialități nemțești sau internaționale delicioase, cum ar fi Germknödel, un fel de gogoașă pufoasă, umplută cu mac, magiun și sos de vanilie, Vanillekipferl, un soi de pișcoturi cu vanilie de la care cu greu mă pot abține, turtă dulce sub toate formele, celebrul Glühwein, anume vinul fiert pe care il găsim și la noi în târguri sau pe pârtii, colinde, veselie, ornamente tradiționale artizanale, nelipsiții cârnăciori cu brănză fripți pe grătar, o stare generală de bine și o atmosferă magică ce reușește imediat să te acapareze, cu asta te întâmpină Germania în această perioadă de basm.

Dintre toate târgurile din Germania, top 3 pentru mine sunt Marienplatz din München, Christkindlesmarkt din Nürnberg (orasul de turta dulce) si Striezelmarkt din Dresden.

Roxana Neagu, DCNews: Dincolo de capitale, deja celebre pentru aceste evenimente, există destinații apropiate de noi ca-n filmele de Crăciun, orășele mici care sunt toate o sărbătoare? Aveți vreo recomandare deosebită în acest sens?

Răzvan Pascu - antreprenor turism: Nu sunt chiar foarte aproape, dar da, există și orășele mai micuțe, în afara capitalelor, în care te poți bucura de atmosfera Crăciunului, fix ca în filme. Pe primul loc ar fi Bruges, un orășel superb în toate anotimpurile, unde toate clădirile par făcute din turtă dulce. Alte exemple ar fi Salzburg, Strasbourg, Innsbruck sau Köln. Mie îmi place mult de tot în Alsacia, regiunea din Franța care este o combinație intre Germania si Franța, atât arhitectonic, cât și ca mâncare. Cel mai frumos oraș din Alsacia este Colmar, și se ajunge in jumătate de ora cu trenul de la Strasbourg.

Roxana Neagu, DCNews: În România, a existat vreun târg de Crăciun care v-a plăcut în mod deosebit?

Răzvan Pascu - antreprenor turism: Să fiu sincer, nu am mai fost de mult pe la târgurile noastre de Crăciun, pentru că mereu sunt plecat din tara cu grupurile de turiști în perioada aceea, dar am auzit numai lucruri bune despre târgurile de Crăciun de la Sibiu, Craiova sau despre cel făcut anul trecut la noi, în București, în Drumul Taberei.

Roxana Neagu, DCNews: Crăciunul cu zăpadă sau pe plajă? Ce variantă ați alege? Cu zăpadă unde? Pe plajă unde? Se sărbătorește Crăciunul și pe plajă în vreo destinație îndepărtată? Cum arată un astfel de eveniment?

Răzvan Pascu - antreprenor turism: Crăciunul se sărbătorește cam peste tot, indiferent de temperaturi, latitudine, longitudine, chiar si indiferent de religie… personal prefer Crăciunul cu zăpadă, dar de-a lungul timpului am petrecut și pe plajă și n-a fost rău deloc. Mi se pare oricum că e mai mult o stare de spirit, o emoție, Crăciunul e în fiecare dintre noi, e ca o energie bună pe care o putem asimila sau nu.

Dintre destinațiile la cald unde să petreci Crăciunul aș recomanda, eventual, Zanzibar, Maldive sau Seychelles. Cu zăpadă, desigur, în Laponia finlandeză.

Roxana Neagu, DCNews: Dincolo de sărbătorile de Crăciun, ce alte recomandări aveți pentru iarnă, mai apropiate sau nu, destinații de văzut mai ales în această perioadă?

Răzvan Pascu - antreprenor turism: În această perioadă, noiembrie-decembrie-ianuarie, noi mergem de ani de zile în Tanzania la safari și apoi la plajă în Zanzibar la început de decembrie, apoi în Laponia în perioada sărbătorilor de iarnă - anul acesta facem și Revelionul acolo, întrucât Laponia nu e doar despre Moș Crăciun și cadouri, ci sunt și multe alte lucruri de făcut, precum sporturi de iarnă si ski. Orășelul în care ne cazăm mereu, Levi, este, de exemplu, cea mai mare stațiune de schi finlandeză.

Iar anul acesta în ianuarie mergem în Australia și Noua Zeelandă, la fel am făcut și anul trecut și a fost foarte frumos. În anii anteriori am mai mers în Maldive, în Indochina (Vietnam-Cambodgia-Laos), în Seychelles sau in Mauritius.

