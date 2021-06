Tânăr de 19 ani, împușcat în cap pe o stradă din Londra, în plină zi. ″A fost ca într-un film″⁣

Caz șocant în Londra. Un tânăr de 19 ani a fost împușcat în cap chiar pe stradă, în plină zi, informează Mirror. Serviciile de urgență au fost chemate la locul incidentului, marți, ora 16:24, după ce Poliția a primit mai multe sesizări de la persoane care au auzit împușcături repetate în zona respectivă. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și ambulanțe. A fost găsit un tânăr împușcat în cap, care sângera fiind trântit la pământ. Acesta a fost transportat de urgență la spital, dar în pofida eforturilor medicilor, a murit.

″Am auzit împușcături foarte aproape. Cei care au tras au fugit pe alee. A fost precum într-un film″⁣, a declarat un martor.

O anchetă a fost lansată de detectivi de la Comandamentul specializat al criminalității Met, care fac apel la populație pentru a le oferi informații cu privire la moartea băiatului.

Oamenii legii au un prim suspect

În acest moment, polițiștii au în vedere un prim suspect. El a fost arestat pentru că deținea ilegal o armă, dar oamenii legii nu știu încă sigur că el se face vinovat de uciderea tânărului.

"Este vorba despre un tânăr de 19 ani care a fost deja arestat sub suspiciunea că deținea ilegal o armă.", a spus un purtător de cuvânt al poliției. De asemenea, oamenii legii au anunțat că trupul neînsuflețit al victimei va fi supus unei autopsii.

Fotografiile de la locul tragediei, situat între cartierele Islington și Haringey, arătau o bicicletă de închiriat aruncată, încastrată între două mașini din parc, așezate în spatele benzii poliției. Un rezident local a declarat pentru My London: „Am auzit trei bubuituri puternice de pe alee și apoi oameni care alergau pe alee strigând în jurul orei 16.30. Am crezut că este vorba doar despre niște copii, dar am decis să arunc o privire.”

Polițiștii au deschis o amplă anchetă și încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Oamenii care locuiesc în apropiere sunt îngroziți de cele întâmplate. Familia tânărului a primit trista veste, dar se pare că nici eu nu știu ce s-ar fi putut întâmpla și de ce cineva le-ar fi împușcat copilul în plină stradă.