Survivor România. Anunțul că CRBL nu poate fi votat le-a dat planurile peste cap concurenților. Ce a urmat

Chiar la începutul Consiliului de nominalizare, înainte ca Vulturii să voteze, prezentatorul Survivor a făcut un anunț cu privire la CRBL: „Din rândurile tribului Vulturilor, face parte și CRBL. El este sub supraveghere medicală, precizare importantă, sub tratament. Nu va putea fi nominalizat. Desigur, la rândul său, nu va putea face nominalizări în acest Consiliu.”

Anunțul că CRBL nu poate fi votat le-a dat planurile peste cap concurenților. După ce echipa a votat-o pe Mihaela Stan spre eliminare, Elena Chiriac a trebuit să spună pe cine nominalizează: „Îmi făcusem un plan, care s-a dat cu totul peste cap. În minutele în care colegii au votat, m-am gândit ce să fac, pe cine să votez. Votul meu va merge către Doru, dar vreau să fac mențiunea că l-am văzut astăzi pe traseu mai determinat ca niciodată, l-am văzut puternic și cred în el!” Așadar, Elena Chiriac l-a propus pe Doru Răduță.

Blaze a nominalizat-o pe Alexandra Duli: „Îmi pare rău că am câștigat, e greu, noi am gândit altfel, dar acum s-a schimbat tot. Trebuie să spun un nume. Sunt într-o situație grea. O să fiu corect, ca întotdeauna, așa o să fac. Votul meu o să fie spre Duli.”

După anunțul legat de CRBL, au apărut numeroase mesaje în mediul online. Iată câteva:

Nu e corect să rămână un concurent care de două săptămâni stă la „odihnă” iar cei din consiliu luptă pentru fiecare punct.

De ce la începutul competiției cei care erau bolnavi, erau eliminați acum....nuuuu de ce?!?!

Ce hotărâtă era Elena să-l voteze pe CRBL, dar a luat o țeapă de zile mari când a auzit că CRBL nu poate fi nominalizat.

Amintim că, după mai bine de două luni petrecute în Republica Dominicană, publicul a decis să-l trimită acasă și pe Cătălin Zmărăndescu. Eliminarea a surprins, Zmărăndescu fiind considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa „Faimoșilor”. A fost, însă, implicat și în multe certuri de-a lungul competiției. La final, Zmărăndescu a salutat toți concurenții din cele două triburi. „Chiar dacă a provocat multe discuții și certuri, a arătat când a plecat ce înseamnă sportiv. Din câte am văzut până acum, a fost primul care a avut tăria și bunul simț să salute și adversarii”, a scris un fan al emisiunii pe Facebook. „S-a făcut dreptate!”, a transmis un alt fan.

Săptămâna trecută, a fost eliminată și Laura Giurcanu. „Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experința vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a spus Laura Giurcanu, după ce a aflat că a fost eliminată.

