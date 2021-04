Survivor România 2021. Jador, OUT din competiție: Să mă ierte toți!

Faimosul Jador a fost eliminat de la Survivor România. Nimeni nu se aștepta ca cel care va părăsi competiția din Republica Dominicană va fi Jador.

„Bine v-am găsit la Consiliul de urgență de la Survivor România, pentru a ne luăm rămas bun de la unul dintre voi. Culiță, Sebastian, ați încălcat regulamentul, iar încălcările de regulament au consecințe. În această seară, unul dintre concurenții de la Survivor își ia rămas bun de la ceilalți. Din motive întemeiate și dincolo de contestare, concurentul care părăsește Survivor România este Jador”, a spus Daniel Pavel la Survivor România.

Jador, declarații

„Cea mai grea lună a fost prima, am plâns de foame. Am mai făcut foamea, dar nu am plâns niciodată. Nu-mi pare rău că mi-am rupt dintele, că mi-am rupt piciorul. Luam pastile cu pumnul, îi mulțumesc domnului doctor că a avut grijă de mine.

Le mulțumesc oamenilor că m-au votat, sunt un om fericit. Mi-aș dori să fiu un om atât de corect cum e Cosmin. Elena, te părăsesc. Culiță, te iubesc, chiar dacă am fost prost câteodată.

M-am gândit afară și singurul lucru care mi-a venit în cap a fost ăsta. Stați, că nu pot să stau jos. Mulțumesc Kanal D pentru că m-ați invitat. Dumnezeu m-a ajutat să fiu aici, credeam că e o joacă de copii, dar este incredibil de greu.

Le mulțumesc tuturor oamenilor care au fost alături de mine. Am devenit Jador din Ionuț în doar 3 ani de zile. Am fost cel mai iubit de aici, trăiesc din iubirea oamenilor.

Nu am fost așa praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni, cu mulți sportivi. Să mă ierte toți dacă am greșit, că știu că am greșit”, a spus Jador înainte să plece de la Survivor.