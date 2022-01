Survivor, 24 ianuarie 2021. Cine va câștiga IMUNITATEA. Discuții APRINSE: Când deschide gura E PRAF!

Rămâi pe DC NEWS și vezi ce se va întâmpla în ediția de azi.

UPDATE 1: Primele discuții aprinse în tabăra Faimoșilor și a Războinicilor

Pe insula Războinicilor, fetele au luat-o la ochi pe Elena Chiriac.

"Elena aia, de fiecare dată când intră, eu am niște așteptări atât de mari de la ea. De fiecare dată e praf. Și acum când intră și cum merge și cum arată, cât de stabilă este pe picioare, când deschide gura sau când începe traseul, praf", a spus Ștefania.

În schimb, chiar dacă au câștigat proba, discuțiile în contradictoriu au continuat, iar Cătălin Zmărăndescu este de părere că unii dintre Faimoși nu se implică suficient și sunt mai preocupați să se plângă decât să dea totul pe traseu.

"Suntem foarte confortabili cu pierdutul, asta e", a spus Laura Giurcanu.

"Suntem o mână care vrem lucruri și e o mână care se mulțumește cu puțin și cu nimic. Aia e problema de fapt, înțelegi? Că ăia se plâng, n-am ce să mănânc, n-am ce să beau, n-am de mâncare.. Dacă stai să te gândești, ia fă o socoteală, câți nu s-au plâns de foame până acum?", a spus Cătălin Zmărăndescu.

"Avem tacâmuri, avem aceleași furculițe, avem aceleași căni, bem aceeași apă. Niciunul nu mănâncă mai mult sau mai puțin, dar unii ne plângem mai mult și alții mai puțin", a adăugat și CRBL.

Aseară, motivația concurenților a ajuns la cote înalte, iar sub privire celor de acasă, FAIMOȘII și RĂZBOINICII au oferit o confruntare pe cinste în lupta pentru recompensă. Într-un joc absolut spectaculos, cele două echipe au demonstrat că nu se dau în lături de la nimic și au luptat pentru kit-ul de pescuit care le-ar putea aduce accesul mai rapid la noi resurse.

Cu scorul de 10 la 5, Faimoșii au reușit să obțină prima victorie din acest sezon și au sărbătorit-o așa cum se cuvine, printr-un cântec special creat pentru această probă.

În cea de-a doua confruntare a serii, în primul quiz game din acest sezon, echipele au avut parte de distracție într-o probă care avea ca miză... 2 porții de quesadilla! După un început puternic al Războinicilor, Faimoșii au egalat la scorul de 4-4. În final, tot Războinicii au câștigat cu 5-4 și s-au bucurat de mâncare!

Aventura continuă, la PRO TV, de la 20:30. Faimoșii și Războinicii se vor întâlni astăzi în jocul pentru imunitate. După ce săptămâna trecută s-au văzut nevoiți să își nominalizeze colegii, Faimoșii au dorința de a-și lua revanșa. Rămâne de văzut dacă vor reuși!

Cine va câștiga? Ce echipă se va vedea nevoită să meargă la proba de imunitate individuală și cine va face nominalizări care vor ajunge la votul celor de acasă?

Xonia, despre eliminare: "Voiam să câștig și să rămân în finală"

Xonia a fost prima eliminată de la Survivor România pentru că nu a primit suficiente voturi din partea publicului.

Xonia consideră însă că principala responsabilă pentru plecarea ei este Elena Chiriac, cea care a și nominalizat-o: "Aveam același punctaj ca și Elena, am arătat că nu sunt așa paletă la probe. Consider că Elena avea niște motive personale. Echipa mea nu m-a votat. (...) Eu mă vedeam în finală. Eram pornită să stau acolo până la final. (...) Mi-am dorit foarte mult să fiu acolo.(...) Eu nu am putut să fac sport mult timp, am o problemă autoimună, dar nu vreau să o spun, că nu fac paradă din asta, nu vreau să mă fac victimă. Am reluat într-adevăr antrenamentele pentru emisiune. (...) Eu cred că Elenei îi era frică de mine. Aveam aceleași punctaje. (...) Eu nu făceam nimic diferit. Nu îmi place să manipulez. Sunt liniștită, sunt un om echilibrat. N-aș fi putut să fac nimic să schimb păreri sau perspective. (...) Voiam să câștig și să rămân în finală. Dumnezeu așa a vrut, eu am încredere, așa a fost să fie.”

Xonia a mai precizat că pentru ea, experiența din Dominicană a fost una frumoasă și că a trecut ușor peste greutăți, deși viața în junglă nu e roz:

„Eu nu am avut ceva greu. (...) Da, asta era experiența. Nu ai unde să te duci la baie, să te speli. Puțeam toți. Dar nu mai simțeam.(...) Fetele, în afară de Laura, au avut toate momentele lor de slăbiciune, nu știu dacă acum sunt bine. Bărbații s-au adaptat mai ok."

