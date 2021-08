Surse - Cîţu, chemat de Iohannis la Cotroceni să dea explicaţii. Vâlcu arată motivele pentru care premierul trebuie DEMIS

"E simplu de ce Iohannis ar trebui să îi ceară demisia lui Cîţu. Dacă ce a făcut în SUA este infracţiune, trebuie să plece imediat pentru că a minţit, a ascuns treaba asta, mai ales după ce s-a cocoţat pe campania Fără Penali în Funcţii Publice. Este penal, punct! Asta dacă ce a făcut acolo este infracţiune.

Dacă este o simplă contravenţie, trebuie să plece din cauza prostiei. Pentru că o astfel de afacere trebuia să o demonteze el, cum a făcut Băsescu cu whisky-ul, când a arătat cum bea el responsabil şi în felul ăsta el controlează băutura, nu îl controlează băutura pe el. Nu avea nimic mai simplu de făcut Florin Cîţu decât să povestească la interviurile astea mondene, uşurele, la care a mai fost, cum a făcut o contravenţie în SUA şi cum a plătit pentru asta.

În ambele situaţii, îi face rău lui Iohannis. Dacă este infracţiune, scandalul se va amplifica şi este de neapărat Cîţu, prăbuşeşte toată retorica anti PSD PNL-ului, USR-ului, tuturor. Dacă e o simplă contravenţie, trebuie să plece pentru că face rău pur şi simplu un astfel de prost să îl ai la butoane. Poate să facă o nouă prostie şi mai mare sau la fel de mare. Să te duci într-o funcţie publică de anvergura asta fără să îţi lămureşti trecutul, ori eşti hoţul hoţilor, ori eşti tâmpitul tâmpiţilor în politică", a declarat Val Vâlcu.

Ce spune Cîţu

"Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este „a misdemeanor”, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, informează Agerpres.

Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca ministru al Finanţelor şi, ulterior, premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Acest articol reprezintă o opinie.